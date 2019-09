Lucas Peracchi rivela di vivere un momento di grande disperazione: "Ho sbagliato a Uomini e Donne e anche ora"

Lucas Peracchi si è seduto sulla sedia rossa di “Uomini e Donne” e prima di terminare il suo percorso ha rivelato che, tramite l’ex corteggiatrice Tara Gabrieletto, sentiva Giulia Carnevali al di fuori della trasmissione, cosa assolutamente vietata che va contro il regolamento.

Inoltre, ha preso in giro anche la stessa Giulia che, sapendo di essere la sua scelta, chiedeva spiegazioni dei baci a cui doveva assistere nelle esterne del tronista con l’altra corteggiatrice e Lucas rispondeva che era la redazione a imporglielo. Dopo aver ammesso le sue colpe in puntata, è sceso dal trono con la coda tra le gambe chiedendo scusa per i suoi comportamenti.

Lucas Peracchi si sfoga su Instagram e rivela tutta la verità su Mercedesz Henger

Attuale fidanzato di Mercedesz Henger, figlia di Eva Henger, ha accusato la ragazza di averlo tradito e ha postato una foto sul suo profilo Instagram con tanto di corna, per poi subito dopo fare venia e ammettere che si trattava solo di una sua errata convinzione: “Ho inventato tutto io o meglio, la mia testa, chiedo scusa a tutti, tanto sono una m***a da quando ero a uomini e donne e rimando una m***a anche oggi“, esordisce così il lungo sfogo.

In pratica Peracchi ammette che di aver dichiarato il falso e chiede scusa, questa volta, alla sua fidanzata per essere stata messa alla berlina in quel modo. Ammette di aver deluso molte persone, ma la sua debolezza non gli ha permesso di reagire davanti a determinate situazioni e di fare scelte giuste.

Inoltre, come già aveva fatto durante il mea culpa nella trasmissione della De Filippi, anche stavolta rivela di essere stato guidato nelle sue azioni da: “Una vita che non mi apparteneva e che ho desiderato da piccolo mi ha ucciso lentamente fino a portarmi alla disperazione totale“.

Purtroppo, Lucas non vede un futuro roseo davanti a sé e non ha nemmeno la speranza che le cose per lui possano cambiare: “Ho chiesto aiuto ma non posso vincere, devo convivere così finché riesco. Scusate ancora portate avanti i vostri sogni“. I fan sperano che il ragazzo possa trovare la sua strada e vivere serenamente d’ora in avanti.