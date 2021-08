Lucas Peracchi ritratta la sua versione dei fatti: "Mercedesz mi ha lasciato, vedeva un altro"

Ancora una volta si ritorna a parlare della coppia, o per meglio dire ex, composta da Lucas Peracchi e Mercedesz Henger. Una love story che non ha mai convinto fino in fondo, con una serie di alti e bassi che hanno più volte fatto vacillare la stabilità amorosa dei due tanto che in passato ci sono stati alcuni episodi di allontanamento, per poi fare pace.

A questo giro sembra però che la situazione sia diventata insostenibile al punto che l’unica cosa sensata da fare è quella di mettere un punto definitivo alla storia, per la gioia anche della madre di Mercedesz Eva, che di certo non ha mai visto di buon occhio che la figlia avesse iniziato la love story con Peracchi.

Lucas ritratta: “Mercedesz mi ha lasciato, c’era un altro”

Se in una prima versione del motivo della roturra erano i continui litigi, divenuti col tempo insostenibili da affrontare in maniera continua, oggi sembra che Lucas abbia invece ritrattato la versione dei fatti, affermando che la realtà non erano i litigi, o quanto meno non solo quelli, a determinare la rottura tra i due, ma pare che, secondo quanto dichiarato da Lucas in un recente intervista la settimanale “Nuovo“, Mercedesz avrebbe iniziato a frequentare una persona mentre era ancora fidanzata con Lucas.

Ecco infatti quanto dichiarato da Peracchi: “A me qualcosa non tornava. A poco a poco la verità è venuta a galla e ho scoperto che vedeva un altro. L’addio è stato un fulmine a ciel sereno, perché io non le facevo mancare nulla. Io non la condanno, anche se lei è stata poco trasparente“. Per adesso non è ancora dato sapere l’identità di questa terza persona che la Henger avrebbe frequentato in gran segreto.

Diversa invece la versione di Mercedesz, che continua imperterrita con la linea di pensiero iniziale, ovvero che il motivo della rottura sia da attribuire ai continui litigi.