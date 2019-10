Lucas Peracchi querela Eva Henger: "Ritirerei ogni accusa dinanzi a delle scuse"

Eva Henger, nei salotti di “Pomeriggio Cinque“, ha attaccato sia Lucas Peracchi che Mercedesz Henger. Secondo l’ex concorrente de “L’Isola dei Famosi“, Lucas picchierebbe la figlia, poiché sarebbe stata proprio la figlia, in varie telefonate, a rivelarle questa verità. Successivamente però, sempre come rivelato da Eva, lei faceva di tutto per nascondere la verità giustificandolo in ogni maniera.

A controbattere ci pensa proprio Mercedesz durante un’intervista, sempre da Barbara D’Urso. La giovane dichiara che queste accuse provengono dalle poche simpatie provate da Eva nei confronti di Lucas Peracchi. Tuttavia, nonostante le offese sentite nella sua intervista, Mercedesz ha sottolineato che non vuole abbassarsi ai suoi livelli. Infine, ci tiene a sottolineare di non essere mai stata picchiata dal suo fidanzato.

Le parole di Lucas Peracchi

In seguito a un lungo periodo di silenzio, Lucas Peracchi decide di dire la sua su questa vicenda. Intervistato dal settimanale “Novella 2000“, diretto da Roberto Alessi, ha rivelato di aver querelato Eva Henger a causa delle dure parole rivoltegli dalla donna pubblicamente.

Lucas dichiara di essere stato preso di mira da Eva e afferma che la donna ha giocato con il suo carattere impulsivo. Successivamente aggiunge di aver querelato la madre di Mercedesz, ma ci tiene a sottolineare che potrebbe chiudere un occhio: “Posso accettare di ritirare ogni accusa ma solo davanti a scuse pubbliche, dato che pubblicamente mi ha attaccato”.

Il giovane dichiara che ci sono stati dei litigi con la sua fidanzata, ma non ha mai ricorso alla violenza fisica nei suoi confronti: “Tra me e Mercedesz non è mai successo nulla di violento. Sì, urla, strilli, magari è partito anche un calcio alla porta, ma nulla di più. Io non l’ho plagiata sensualmente come dice sua madre. Parlando così di sua figlia lascia intendere sia una poco di buono”.