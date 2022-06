Luca Zingaretti e Luisa Ranieri festeggiano 10 anni di matrimonio e lo fanno con un gesto d’amore molto tenero

Ascolta questo articolo

Sempre uniti e affiatati, Luisa Ranieri e Luca Montalbano hanno raggiunto un traguardo importante, ben 10 anni di matrimonio, che hanno scelto di festeggiare con un regalo speciale. Niente vacanze o gioielli, ma uno splendido concerto di Vasco Rossi, dove i due si sono scatenati con grande gioia.

Non è mancato un gesto tenero da parte dell’attrice, che ha pubblicato sui social uno scatto in cui si scambiano un tenero bacio. Da ben 18 anni insieme, hanno raggiunto i 10 anni di matrimonio nella felicità più totale, senza incertezze o dubbi, convinti di stare insieme perché l’amore vince su tutto. La coppia si è sempre distinta per la riservatezza e per l’attenzione che mette nel preservare la privacy della famiglia e delle due figlie, Emma, nata nel 2011, e Bianca, nata nel 2015.

Anche il loro matrimonio è stato celebrato senza troppi annunci, anzi nel massimo riserbo. La cerimonia si è svolta il 23 giugno del 2012 nel castello di Donnafugata, in Sicilia, un luogo splendido, in presenza di pochi amici, tanti parenti e pochi paparazzi. Luisa e Luca si sono incontrati per la prima volta sul set di Cefalonia nel 2005 e da allora non si sono più lasciati.

Anche se fra i due ci sono ben 12 anni di differenza, entrambi non la sentono e ancora oggi sono più innamorati che mai. In un’intervista rilasciata qualche tempo fa la Ranieri ha sottolineato che alla base del loro amore c’è grande stima reciproca, affinità di pensiero, grande stima reciproca e la stessa percezione delle cose.

Tutto questo ha reso la loro unione forte, duratura e importante, un amore che di giorno in giorno si intensifica sempre più. Secondo la Ranieri, la differenza d’età ha tenuto il rapporto vivo e frizzante e l’aver incontrato Luca è stato per lei un gran bene, che le ha sanato tante ferite.