Luca Zanforlin e la lite furiosa con Maria De Filippi: parla l’autore

Luca Zanforlin è stato per diversi anni autore e braccio destro di Maria De Filippi ad “Amici”. Improvvisamente l’autore è sparito dal talent e in molti si sono domandati che fine avesse fatto. Voci di corridoio parlavano di una fortissima lite avvenuta proprio tra Zanforlin e la De Filippi. Un mistero questo che per diversi anni ha tenuto banco e che solo adesso, finalmente, trova risposta.

Luca era fondamentale ad “Amici”. I suoi interventi, la sua vicinanza ai ragazzi, la sua presenza al posto di Queen Mary durante la striscia pomeridiana oppure quando dopo una diretta si proseguiva e lei andava via per lasciare il posto all’autore. Tutti comportamenti che hanno sempre lasciato presagire una grandissima fiducia in lui risposta dalla De Filippi.

Un legame profondo e vero. Quando poi Zanforlin è sparito dai radar, non pochi sospetti ha destato la questione. A distanza di anni, Luca è uscito allo scoperto e attraverso un’intervista rilasciata al portale PiùDonna, ha svelato cosa è accaduto esattamente tra lui e la regina della tv. L’autore ha categoricamente smentito la lite, aggiungendo che tra lui e la De Filippi il rapporto è sempre stato buono.

“A mettere in giro questa voce ci ha pensato qualche giornalista a caccia di uno scoop gossipparo da due soldi. Noi siamo a posto. Io e lei sappiano cosa siamo l’uno per l’altra“, queste le parole dell’autore. Dunque, i due hanno un ottimo rapporto e lo si era già intuito quando Luca fu ospite a “Uomini e Donne” per presentare il suo ultimo libro, Diversity Hotel.

Zanforlin ha poi proseguito la sua intervista tessendo le lodi della conduttrice. Soprattutto l’autore ricorda con piacere il periodo nel quale ha lavorato accanto a Maria. La definisce “La signora del piccolo schermo“, colei che non si stanca mai di ciò che fa. “Lavorare con lei è stimolante ma anche impegnativo perché non lascia mai nulla al caso. Lei è la tv, il suo approccio sul prodotto è unico ed è questo che la rende la regina della Tv“, così ha concluso.