Luca Ward è senza alcun dubbio uno degli attori italiani di maggior fascino, apprezzato soprattutto per la sua voce caldo e dai toni bassi che avvolgono e rapiscono l’attenzione fin dalla prima sillaba.

Una dote, la sua voce, che pochi altri in Italia vantano. Ma Luca è anche un bravissimo attore, interprete di ruoli molto importanti in fiction di grande successo e di opere teatrali.

Ma chi conosce i suoi gusti in fatto di donne? E’ stato lui stesso a svelare le sue preferenze durante una puntata di “Vieni da me” in cui era ospite.

Nel momento della decisione della sua sua donna ideale nel consueto gioco “Chi preferisci?” lui ha risposto in modo davvero particolare, lasciando a bocca aperta molte donne.

La spiega così Luca Ward: “Mi piacciono le donne curvy. Per me, le donne devono avere le curve, ti ci devi aggrappare”.

Con queste parole, il bravo attore e doppiatore svela la sua passione per le donne più in carne e non a caso sua moglie è la bellissima Giada Desideri.