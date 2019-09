Luca Turco, le parole sulla convivenza con Giorgia Gianetiempo: "E’ bello litigare per sciocchezze"

Luca Turco è stato protagonista di un’intervista al settimanale “Nuovo Tv”, dove ha avuto modo di parlare del rapporto con la compagna Giorgia Gianetiempo. Come sappiamo, la coppia è andata a convivere dopo che si è data il primo bacio sul set circa due anni fa. Ci sono sette anni di differenza tra i due innamorati, in quanto Luca Turco ha 29 anni mentre Giorgia Gianetiempo ne ha 22.

Questa differenza d’età non ha creato alcun tipo di problema alla coppia che si è concessa un viaggio. Luca Turco e Giorgia Gianetiempo hanno deciso di concedersi un paio di settimane di vacanze in Thailandia e i due innamorati hanno tenuto aggiornati i fan sui social.

Le dichiarazioni dell’attore

Nel corso dell’intervista a Nuovo Tv, l’attore ha posto l’accento sul rapporto con la fidanzata attraverso queste parole: “La convivenza con Giorgia va bene, lei è molto più precisa di me”. L’interprete del personaggio di Nico ha fatto notare che Giorgia pensa molto casa e ha ricordato le sue grandi doti nella cucina. Luca Turco ha ironizzato intorno a questa convivenza affermando: “Io mi limito a fare la spesa”.

Allo stesso tempo Luca Turco ha continuato dicendo di divertirsi nella convivenza, in quanto succedono degli alti e bassi, ma ha precisato che è bello fare dei litigi per poi fare la pace. Queste sono le parole di Luca Turco che ha fatto intendere di essere felice per la relazione con Giorgia Gianetiempo, lo stesso discorso vale per la scelta dell’appartamento: “Ci sta piacendo molto la nostra casa che pian piano prende sempre più forma e stiamo adattando alle nostre esigenze”.

Si sta cominciando a parlare della possibilità di un matrimonio tra Luca Turco e Giorgia Gianetiempo, in seguito alla convivenza. Ma al momento i due innamorati mettono in primo piano il lavoro che li tieni impegnati nella soap opera “Un Posto Al Sole”. Infine c’è una novità per Luca Turco che sarà impegnato in una web serie prodotta dalla presentatrice Maria De Filippi.