Luca Salatino lascia la tv e diventa chef di un famoso ristorante romano

Luca Salatino è stato uno dei protagonisti della scorsa edizione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Il giovane romano ha scelto come sua compagna Soraia Ceruti, una delle corteggiatrici che lo aveva conquistato con la sua dolcezza e la sua spontaneità. I due hanno poi partecipato insieme al GF Vip 7, il reality show di Canale 5, dove Luca ha dimostrato anche le sue doti di chef, preparando piatti gustosi per i suoi coinquilini.

Tuttavia, la storia d’amore tra Luca e Soraia è durata poco. Dopo aver lasciato la Casa del GF Vip 7, i due si sono allontanati e hanno annunciato la loro rottura sui social network. Luca ha dichiarato di essere stato deluso dal comportamento di Soraia, che lo avrebbe tradito con un altro ragazzo. Soraia, invece, ha smentito le accuse e ha detto di aver chiuso con Luca perché non si sentiva più innamorata.

Luca Salatino torna alla sua passione: la cucina

Luca Salatino ha deciso di voltare pagina e di dedicarsi alla sua vera passione: la cucina. L’ex tronista di Uomini e Donne ha infatti annunciato su Instagram di aver trovato un nuovo lavoro come chef in un prestigioso ristorante romano: il Quinto Restaurant. Si tratta di un locale elegante e raffinato, che propone una cucina tradizionale romana rivisitata in chiave moderna.

Luca Salatino ha espresso la sua felicità per questa opportunità professionale, ringraziando il proprietario del ristorante per avergli dato fiducia. Luca sarà il responsabile del reparto friggitoria, dove preparerà le sue specialità come le fiori di zucca ripieni, le olive ascolane e le supplì. Il Quinto Restaurant ha accolto Luca con entusiasmo, definendolo uno chef talentuoso e appassionato.

Con questa scelta, Luca Salatino sembra aver detto addio al mondo dello spettacolo, al quale aveva avuto accesso grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne e al GF Vip 7. Luca ha infatti rifiutato le numerose proposte di ospitate televisive, di sponsorizzazioni social e di eventi in discoteca, preferendo tornare alla sua vita normale e al suo lavoro di chef.

Luca Salatino ha dimostrato così di essere una persona umile e coerente, che non si è lasciata abbagliare dalla fama e dal successo mediatico. Luca ha preferito seguire la sua vocazione culinaria, che lo rende felice e soddisfatto. I suoi fan lo hanno sostenuto e applaudito per la sua decisione, augurandogli buona fortuna per il suo futuro professionale.