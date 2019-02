Luca Onestini shock: "Abbandono la Tv! Farò il dentista"

Luca Onestini, tramite il suo profilo instagram, ha fatto sapere che, già da tempo, sta vagliando l’idea di tornare a riprendere gli studi che aveva abbandonato qualche anno fa per dedicarsi totalmente alla sua carriera televisiva, rinunciando al sogno di diventare un dentista.

La ripresa degli studi non potrà essere imminente perchè, a causa degli impegni già presi da tempo, non potrà frequentare l’università e per “ondontoiatria” la frequenza obbligatoria. “Al 99,99 per cento io farò il dentista perché mi piace, mi dà soddisfazione ed è una professione che mi fa sentire realizzato” ha scritto Luca.

Non sono mancati i commenti sui social da parte dei suoi numeri fans che, tra la delusione e lo stupore, hanno avanzato richieste di “prenotazione per una futura visita“. Ad avallare certi commenti è stata, probabilmente, anche la foto che Luca ha allegato al suo “comunicato“.

Si tratta di una foto di quando era ancora uno studente frequentante. E’ a dorso nudo con addominali mozzafiato ed un fisico da far girare la testa a qualsiasi donna.

Con Ivana tutto procede per il meglio

Nel frattempo si aspetta l’annucio delle nozze con la sua Ivana Mrazova, anche lei ex concorrete del Grande Fratello Vip 2 (la stessa edizione che vedeva come partecipante anche Luca Onestini), che ha dato vita alla loro relazione.

L’unione tra i due sembra diventare sempre più forte giorno dopo giorno e la stessa Ivana, qualche giorno fa, su Instagram, si diceva meravigliata di quanto potente possa essere potente l’amore “Non pensavo che le donne potessero capire gli uomini e viceversa” dice Ivana. Ringrazia Luca per i sorrisi e le gioie che le regala ogni giorno. Conclude il post con “Il tempo ben speso, è il tempo passato con te“. Un amore solido che, molto presto, li vedrà sull’altare a pronunciare il fatidico “sì”.