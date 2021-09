Luca Onestini, rissa con squalifica nel reality a cui partecipa

Restare 24 ore al giorno in una casa insieme a dei perfetti sconosciuti non è facile per nessuno. In questo tipo di reality infatti capita spesso che alcuni concorrenti possano perdere le staffe, facendo dunque nascere discussione che, molto spesso, possono trascendere in liti, arrivando persino alle mani, Se in Italia si sta svolgendo con estremo successo il “Grande Fratello Vip”, in Spagna invece è in onda il noto programma “Secret Story“.

Il gioco sotto certi aspetti riprendere un po’ il programma nostrano, ma con delle varianti. I concorrenti tutti hanno un segreto che dovranno mantenere ma, allo stesso tempo, dovranno cercare di capire quello degli altri partecipanti.

“Secret Story”, la lite e l’intervento di Luca Onestini

Al gioco partecipa anche Luca Onestini. Se nel GF Vip stanno iniziando a nascere le prime litigate e incomprensioni tra i concorrenti, pare che anche nel paese iberico non siano da meno. Di recente infatti si è avuto modo di assistere a un litigio con tanto di mani tra alcuni partecipanti al gioco, provocando persino la squalifica per direttissima di una concorrente.

Parliamo di Sofìa Cristo e del suo diverbio con Miguel Frigenti. La Cristo infatti ha letteralmente perso le staffe nei confronti di Miguel, dopo che quest’ultimo ha ignorato le parole della donna, tappandosi le orecchie, camminando per la casa canticchiando. I livelli di rabbia hanno raggiunto il limite, provocando uno scatto da parte della donna.

Onestini ha tentato di mitigare gli animi, separando i due, ma purtroppo il tutto si era consumato in diretta. A poco sono servite le giustificazioni; il presentatore infatti si è ritrovato costretto a dover dichiarare: “Questo per me non è affatto facile. Penso che senza dubbio abbiate tutti perso le staffe oggi, e onestamente credo che, in generale, non siate stati all’altezza della situazione. Ma ci sono cose che vanno oltre. E oggi l’ha fatto Sofía“. In ultimo, Sofìa ha dichiarato: “Porterò con me persone speciali in questa casa. Mi dispiace“.