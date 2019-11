Luca Onestini prende le difese del fratello Gianmarco e dà della buffona a Ivana Icardi

L’ex tronista del famoso programma “Uomini e Donne” Luca Onestini, continua a far parlare di se; già in precedenza il ragazzo ha dato adito a discussioni con il suo temperamento vivace, litigando anche con Elenoire Casalegno per alcune insinuazioni fatte dalla donna nei suoi confronti, dovuto a un eventuale rifiuto a partecipare al programma “Pechino Express“.

Questa volta Luca si è trovato costretto a prendere le difese di suo fratello Gianmarco, che da poco ha vissuto l’esperienza della versione spagnola del reality show “Grande Fratello“. Infatti molti parenti del concorrente hanno criticato le insinuazioni fatte sullo studente di Giurisprudenza, e a tal proposito si sono espressi tramite i social network di Luca.

Questa volta infatti Luca si rivolge in modo molto aspro verso Ivana Icardi, sorella del noto calciatore Mauro; Ivana infatti ha condiviso l’avventura di cinecittà con Gianmarco. Appena entrati nella casa, di fatto, Ivana ha legato subito con Gianmarco, facendo nascere un ottimo feeling tra i due sin dai primi momenti.

Nonostante l’ottimo rapporto creato con Gianmarco, la Icardi venne eliminata in poco tempo, ed all’epoca dei fatti la ragazza era legata sentimentalmente con Luis Galesio da ben 3 anni. Una settimana dopo l’uscita di Ivana aveva comunicato a Luis che aveva dei sentimenti molto altalenanti sia per il fratello di Luca sia per il suo fidanzato storico, e i due hanno deciso di dare una pausa al rapporto.

Pausa sentimentale che è durata appena 3 settimane, seguito dalla rottura definitiva, con la speranza di Ivana di ritornare tra le braccia di Gianmarco. Quest’ultimo però non appare affatto interessato ad instaurare una relazione con Ivana, e la ragazza pare che di recedente sia ritornata alla carica contattando alcune emittenti televisive spagnole, con l’intento di mettere in cattiva luce Gianmarco; a tal proposito è intervenuto il fratello Luca.

Luca infatti ha scritto alcune parole molto dure nei confronti di Ivana, affermando: “A me dispiace che abbiano chiamato Joaquin Phoenix per fare Joker, perché sennò di buffona ce n’era un’altra che era perfetta! Detto tra noi, forse non c’era manco bisogno di truccarla!“.