Luca Onestini parla di Ivana Mrázová: "Mi ha lasciato lei e sono molto triste"

Nelle scorse settimane Luca Onestini e Ivana Mrázová hanno comunicato ai loro fan l’intenzione di lasciarsi. Le voci su una presunto allontanamento stavano circolando già da alcuni mesi, dal momento che i due, sempre molto attivi sui social, avevano smesso di pubblicare le foto di coppia su Instagram.

Nel breve messaggio Luca ha dichiarato di averci provato in ogni modo a ricucire il suo rapporto con Ivana, ma ogni tentativo è stato un buco nell’acqua. L’ex conduttrice del “Festival di Sanremo” invece afferma che entrambi non sono riusciti a gestire una cosa inizialmente bellissima, e soprattutto nell’ultimo anno hanno avuto difficoltà a superare le difficoltà della vita.

Luca Onestini ritorna sulla rottura con Ivana Mrázová

Come riportato dal sito “Coming Soon” in questi giorni l’ex tronista di “Uomini e Donne” ha deciso di ritornare nuovamente a parlare del suo rapporto con Ivana. Queste dure parole vengono dette da Luca poco nelle prime battute di “Secret Story“, il nuovo reality show spagnolo trasmesso dal 9 settembre da Telecinco e che segue le orme del “Grande Fratello” (a cui lo stesso Onestini ha partecipato e conosciuto Ivana).

“Io non ho lasciato la mia fidanzata, mi ha lasciato lei“ rivela con un pizzico di amarezza Luca che poi aggiunge ulteriori dettagli poco felici: “Sì, adesso sono molto triste. Certo non sto bene, ma bisogna tirare avanti. Però è normale stare così dopo così tanto tempo, stavamo insieme da 4 anni ed è stata una storia d’amore incredibile. Vivevamo insieme, ma ho vissuto il lockdown da solo a casa perché lei è partita”.

I motivi di questa separazione, a oggi, sono sconosciuti anche a lui: “Perché mi ha lasciato? Dovete chiederlo a lei, io non le ho fatto nulla. Non mi ha accusato di nulla, mi ha solo detto che sono successe tante cose”. Per il momento invece Ivana sta mantenendo un certo silenzio su questo rapporto, ma non va escluso che possano esserci ulteriori chiarmenti da parte sua nei prossimi giorni.