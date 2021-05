Luca Onestini parla di Gianmarco e lancia una frecciatina a Barbara D’Urso

Gianmarco Onestini ha deciso di prendere parte a “Supervivientes“, il reality show spagnolo che assomiglia molto a “L’isola dei famosi”. L’altra italiana presente nel cast è Valeria Marini, ed i due stanno già facendo parlare i telespettatori grazie a una possibile relazione nonostante l’enorme differenza di età.

Il fratello di Gianmarco, Luca, come riportato dal sito “Il vicolo delle news” ha voluto commentare con alcune storie su Instagram l’avventura di Gianmarco nella trasmissione. Ovviamente parla anche delle voci su una possibile relazione con Valeria Marini, e non si fa mancare una frecciatina nei confronti di Barbara D’Urso.

Le parole di Luca Onestini

L’ex tronista di “Uomini e Donne” ammette che non ci vedrebbe nulla di male se Gianmarco si innamorasse di Valeria Marini: “Non sarebbero né i primi né gli ultimi con una differenza di età enorme, però è una cosa che assolutamente non è successa. Tra l’altro Gianmarco non è mai stato attratto da persone più grandi quindi penso che sia praticamente impossibile che possa succedere qualcosa anche in futuro”.

Luca infatti si dichiara fermamente convinto che si tratta di un malinteso causato dalle angolazioni della telecamera, siccome Gianmarco ha dato un semplice bacio sulla guancia a Valeria Marini. Su questo argomento ne ha parlato per molto tempo pure Barbara D’Urso negli studi di “Pomeriggio Cinque“, in cui se ne è discusso come se fosse una cosa certa.

Infine l’ex conduttore radiofonico, nonostante non faccia nessun nome, pare lanciare una frecciatina proprio ai programmi della Barbarella, affermando che prima di dare una notizia dovrebbero controllare le fonti e poi far discutere gli opinionisti in studio: “La cosa che mi lascia perplesso è che questa voce, che è partita sul web assolutamente inventata sia arrivata in televisione. […] Che una notizia falsa raggiungesse un programma televisivo ecco un po’ mi ha stupito”.