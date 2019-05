Luca Onestini parla del fratello Gianmarco e del Grande Fratello: "Sono scomodo, per questo non mi invitano nei salotti"

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Nip, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme a Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio, Gianmarco Onestini e Michael Terlizzi hanno avuto un confronto con Edoardo Ercole, conosciuto dal pubblico per essere il figlio dell’attrice Serena Grandi.

Nella trasmissione di “Domenica Live“, condotta sempre da Barbara D’Urso, Edoardo Ercole aveva dichiarato che Gianmarco Onestini avrebbe ricevuto delle avances da parte di Michael Terlizzi durante la loro partecipazione a “Temptation Island Vip”. Entrambi hanno però negato questa indiscrezione, rivelando che sono solamente degli ottimi amici.

Le parole di Luca Onestini

L’ex tronista di “Uomini e Donne” e attuale fidanzato di Ivana Mrázová, anch’essa concorrente del Grande Fratello Vip, ha voluto rispondere alle accuse di Edoardo Ercole. Inizialmente, ha fatto alcuni commenti durante la puntata, e poi nelle ultime ore, grazie alle storie di Instagram, risponde nuovamente al figlio di Serena Grandi.

Luca Onestini ha iniziando parlando proprio del comportamento del fratello nella Casa del Grande Fratello: “Ha 22 anni però è una delle persone più educate e raffinate e con self control che sono là dentro, lui, Michael e pochi altri si stanno distinguendo da un’edizione terrificante: ci sono persone che hanno solo voglia di litigare e fare scenate davanti alle telecamere. Ma per fortuna, ci sono loro che non urlano per farsi capire e non fanno i pagliacci anche quando vengono messi in difficoltà perché sono lucidi e razionali”.

Successivamente, l’ex tronista rivela il motivo della sua assenza nei salotti di Pomeriggio Cinque: “La risposta è molto semplice: Gianmarco non ha nessuno che possa bloccare sul nascere queste polemiche. Se ci fossi io, il primo pirla che dice due cazzate, io lo zittirei in due secondi. Ovviamente! Il programma ha bisogno di queste polemiche per andare avanti. Io sono troppo scomodo e faccio venire fuori la verità delle cose”.

Il bolognese è stato molto aggressivo nei confronti del reality show, ma non va escluso che possa essere invitato da Barbara D’Urso nella Casa del Grande Fratello per avere un confronto con il fratello.