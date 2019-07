Luca Onestini, gli auguri ironici per il compleanno di Ivana: la reazione della Mrazova

Luca Onestini, ex tronista di “Uomini e Donne”, e la modella Ivana Mrazova continuano ad infiammare i fan con il loro amore, nato giorno dopo giorno all’interno della casa di Cinecittà del reality show di canale 5 “Grande Fratello Vip“, occasione questa in cui si è assistito anche alla nascita di un’altra clamorosa love story, cioè quella di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Negli ultimi mesi Onestini ha fatto parlare molto di sé per le critiche mosse contro il “Grande Fratello 16“, reality a cui partecipava anche il fratello Gianmarco, che a suo dire non sarebbe stato trattato al pari degli altri concorrenti. In occasione del compleanno della modella, avvenuto lunedì 1 luglio, Luca ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, in cui riserva alla sua amata Ivana parole bellissime, non tralasciando di ricordare con l’immancabile ironia come dal loro incontro il loro amore non abbia fatto altro che aumentare.

Luca Onestini e la dedica per Ivana Mrazova

Forse non tutti sanno che l’ex gieffino è più piccolo della sua fidanzata, anche se la differenza di età è davvero poca, ovvero di appena sei mesi; occasione questa per scherzarci su, prendendola in giro ed etichettando Ivana come una milf, mentre lui sarebbe il suo toy boy; in tal senso le sue parole: “Buon compleanno amore mio +27. Ps per altri sei mesi posso sentirmi un Toy Boy“.

A corredo dell’immagine pubblicata, Luca ha proseguito la sua dedica scrivendo: “Sei fondamentale per la mia vita“. Oltre all’ironia, dunque, Luca ha scelto di dedicare parole anche molto dolci per la sua amata Ivana, che ormai è diventata molto importante per la sua vita. Non è facile che Luca ed Ivana si lascino andare sui social a dediche speciali come queste, poichè entrambi sono molto gelosi della loro privacy.

Ma come avrà reagito Ivana alle parole di Luca Onestini sui social? La modella polacca non poteva non replicare pubblicamente agli auguri speciali che gli ha riservato Luca, rilanciando l’ironia di Onestini e scrivendo sul suo profilo social: “Grazie amore mio. Ps goditi questi ultimi sei mesi da Toy Boy“.