Luca Onestini fidanzato? Spunta Caterina dopo Ivana Mrazova: il gossip

Cosa ne pensa l’autore

Tiziana Terranova - Non pensavo che tra Ivana e Luca le cose potessero finire così. Anci, per loro immaginavo proprio i fiori d'arancio. Ma la vita ci riserva sempre tante sorprese. Non è mai bello quando due ex litigano, meno che mai quando hanno dei dissapori via social. Auguro ad entrambi di trovare la loro felicità e di proseguire con la loro vita.