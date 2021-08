Luca Onestini e Ivana Mrázová si separano: "La stima e il bene rimangono"

Luca Onestini e Ivana Mrázová si sono conosciuti durante la seconda edizione del “Grande Fratello Vip“, reality show condotto da Ilary Blasi insieme ad Alfonso Signorini. Entrambi sono entrati negli studi di Cinecittà con una relazione alle spalle: l’ex calciatore del Bologna infatti era fidanzato con Soleil Sorgé, ragazza che ha potuto conoscere durante la sua esperienza a “Uomini e Donne”.

L’italo americana però decise di lasciare Luca proprio durante la sua esperienza al “Grande Fratello Vip” con una lettera letta da Alfonso Signorini. Lo stesso direttore del settimanale “Chi” poi all’epoca ha mostrato alcune fotografie di Soleil insieme a Marco Cartasegna, anch’esso ex tronista di “Uomini e Donne” nello stesso periodo di Luca Onestini.

Luca Onestini e Ivana Mrázová si lasciano

Ivana invece era impegnato con un altro ragazzo, ma aveva deciso di rompere con lui già durante la sua avventura nella casa del “GF Vip”. Quindi, una volta risolto i loro piccoli problemi personali, hanno annunciato, a poche settimane dalla fine del programma, la loro relazione.

Il loro amore, tra tanti alti e bassi, è durato circa 4 anni, poiché nella giornata di ieri entrambi annunciato la rottura. Questa decisione in realtà non sorprende i fan, dal momento che i due sui social network avevano già mostrato un distacco a causa delle “carenze” di foto di coppia.

Ad annunciare per primo la rottura è stato Onestini con un lungo post su Instagram: “È stata una storia d’amore stupenda, mi porterò dentro i momenti più belli e li ricorderò sempre con un sorriso. Però a volte semplicemente le cose prima cambiano e poi finiscono. Ci abbiamo provato e riprovato, ci siamo aspettati, supportati ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi. La stima rimane, il bene anche”.

L’ex conduttrice del “Festival di Sanremo” invece lascia parlare le sue storie di Instagram: “Come avete visto dal post di Luca, la nostra storia purtroppo è finita. Penso però che non ci siamo aspettati e supportati. Penso che non siamo riusciti a gestire una cosa che era bellissima, in più l’ultimo anno ci ha messo davanti a tante prove e non le abbiamo superate. Mi dispiace perché erano quasi quattro anni bellissimi insieme, con tanto tanto amore e complicità. Il nostro libro finisce qui“.

Dalle loro parole comunque si può capire che si sono lasciati in maniera molto pacifica, ma salvo clamorosi di scena sembra difficile che possano ritornare insieme. Per Luca poi, come svelato da “Biccy”, potrebbe esserci una seconda avventura nella casa del “GF Vip” come concorrente “rivale” di Soleil Sorgé svelato dal settimanale “Oggi”.