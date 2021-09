Luca Onestini e Ivana Mrazova in pessimi rapporti: lui riparte da una donna

Da qualche settimana Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati. Una notizia piuttosto scioccante per il mondo del gossip, dal momento che formavano una delle coppie più belle mai nate nella storia del Grande Fratello. I loro sentimenti sembravano forti, il loro amore indissolubile, eppure è finito.

Dopo tre anni e mezzo di relazione si sono detti addio. O meglio Ivana ha deciso di lasciare Luca Onestini con un messaggio su Whatsapp, come lo stesso ha confessato sul suo profilo Instagram. Come riportato dalla rivista Chi i due sono rimasti in rapporti davvero pessimi dopo la rottura burrascosa.

L’ex tronista di Uomini e Donne da qualche settimana frequenta Caterina. Non si hanno altre informazioni sulla nuova ragazza; Luca Onestini preferisce vivere questa nuova relazione con discrezione per evitare di suscitare le critiche dei fan che amavano la coppia nata tra le quattro mura della Casa di Cinecittà.

Eppure, di recente, sui social aveva smentito quella che a suo dire sarebbe una valanga di fake news sul suo conto. In realtà ha messo a tacere le voci che lo vedevano vicino all’ex giovane fidanzata di Paolo Brosio, Maria Laura De Vitis. Entrambi hanno partecipato a una cena, ma come raccontato dall’ex gieffino non ha neanche parlato con lei.

A far sorgere il dubbio di una nuova storia d’amore per Luca Onestini è stata una Instagram Stories pubblicata da Caterina sul suo profilo, poi rimossa tempestivamente. In tanti hanno riconosciuto nello scatto la casa di Luca. Il panorama immortalato, infatti, sarebbe lo stesso ripreso da Onestini.

Qualcosa di bello sta succedendo nella sua vita privata e le sue attenzioni sono concentrati sulla nuova ragazza classe 1998. Ivana Mrazova, ormai, sembra soltanto un lontanissimo ricordo. Ha tolto anche il ‘segui’ all’ex fidanzata, segno che la storia è definitivamente chiusa e non vi sono più le condizioni per riprovarci ancora una volta.