Luca Onestini dimentica Ivana Mrázová con l’ex di Paolo Brosio: l’indiscrezione

Luca Onestini e Ivana Mrázová sono state tra le poche coppie nate al “Grande Fratello Vip“. I due hanno preso parte alla seconda edizione dedicata ai personaggi famosi del reality show in onda su Canale 5, condotto ai tempi da Ilary Blasi insieme alla sua spalla Alfonso Signorini.

L’ex calciatore del Bologna veniva da una relazione finita con Soleil Sorgé, ove quest’ultima aveva deciso di lasciarlo proprio durante la sua avventura nella casa. La storia d’amore tra Luca e Ivana è durata quasi quattro anni, ma sono da mesi che circola sui social network e sui settimanali di gossip della loro presunta crisi di coppia.

La nuova fiamma di Luca Onestini

Secondo le ultime indiscrezioni, Luca Onestini avrebbe già voltato pagina e dimenticato la sua ex fidanzata. Infatti, come si può leggere sul web, l’ex volto di “Uomini e Donne” negli ultimi giorni si sarebbe avvicinato a Marialaura De Vitis, conosciuta per essere stata la giovanissima fidanzata di Paolo Brosio.

I due si sarebbero incontrati in un evento e hanno cenato allo stesso tavolo e, stando come riportano i social network, avrebbero subito instaurato un importante feeling. Le voci sulla loro storia d’amore però non si fermano qui, poiché secondo il paparazzo Alessandro Rosica i due durante la stessa serata hanno dormito insieme. Al momento i diretti interessati non hanno nè confermato nè smentito questa indiscrezioni, ma a causa delle voci potrebbe arrivare velocemente un commento nei prossimi giorni.

I motivi della separazione tra Luca e Ivana a oggi sono ancora sconosciuti. Come si può leggere dal messaggio pubblicato dall’ex tronista è giunto al capolinea perché non si riusciva più ad andare avanti, mentre Ivana sembra accusarlo di essere stato poco paziente ad aspettare i tempi giusti. Nonostante questo sembra abbastanza chiaro che i due si siano lasciati in modo pacifico.