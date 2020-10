Luca Onestini attacca la sua ex Soleil Sorgè: "Lei è il peggio della tv"

Luca Onestini ha mosso i primi passi in televisione con il ruolo da tronista a “Uomini e Donne“, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. In questo format ha conosciuto Soleil Sorgè, e dopo un lungo corteggiamento e tanti tira e molla, i due sono usciti insieme dagli studi di Mediaset.

La loro relazione è però finita quando Luca Onestini ha deciso di partecipare al “Grande Fratello Vip“, scoprendo che Soleil lo stava tradendo con Marco Cartasegna, anche quest’ultimo tronista di “Uomini e Donne”. Negli studi di Cinecittà ha però avuto l’opportunità di conoscere Ivana Mrázová, dove tutt’ora sta vivendo una relazione con lei.

Luca Onestini attacca Soleil Sorgè

Intervistato a “Casa Chi“, il format del settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini portato sul canale Instagram della rivista, Luca Onestini ha voluto parlare della sua esperienza al “Grande Fratello Vip“. Ovviamente il succo del discorso si sposta sulla sua conoscenza con Ivana Mrázová e sulla burrascosa relazione con Soleil, in cui non si fa mancare un duro attaccato nei suoi confronti.

Infatti parlando della sua ex fidanzata rivela: “Lei è il peggio della TV, andare in televisione per sputtan**e la gente e dire di essere andata a letto con una persona è una cosa triste di bassissimo livello” e ironizza poi sulla sua conoscenza a “Uomini e Donne”: “Tutti facciamo degli errori nella vita […] ma dalle peggiori esperienze nascono le migliori, ed a oggi ne sto vivendo una bellissima con Ivana”.

Parlando di questa quinta edizione del “Grande Fratello Vip” ammette, senza peli sulla lingua, di non amare molto i comportamenti che sta avendo nella Casa Tommaso Zorzi. Infine conclude parlando delle donne del GF Vip, rivelando che al momento caratterialmente non c’è nessuna di loro che l’avrebbe colpito più di tanto.