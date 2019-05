Luca Onestini attacca il Grande Fratello e difende il fratello Gianmarco: disparità tra concorrenti

Luca Onestini, ex concorrente del “Grande Fratello Vip” e fratello di Gianmarco, attuale concorrente della sedicesima edizione del “Grande Fratello”, è tornato a far parlare di sé per alcune dichiarazioni fatte nelle scorse ore sul suo profilo nel noto social network di condivisioni d’immagini Instagram, dove ha attaccato duramente il programma condotto da Barbara D’Urso.

Già da qualche puntata ormai, l’attenzione degli autori del “Grande Fratello” sembra essersi concentrata sulle vicende personali e sentimentali di Francesca De André – che è venuta a conoscenza del tradimento dell’ormai ex fidanzato Giorgio Tambellini, ma anche le dichiarazioni rese da Dori Ghezzi, storica compagna del nonno della concorrente, nel corso di una recente intervista -, ma anche su quelle di Serena Rutelli – figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli -, ed ancora Gennaro Lillio e Kikò Nalli.

Lo sfogo di Luca Onestini sui social

Quasi tutti i concorrenti hanno ricevuto una sorpresa o una visita da parte di un loro amico o familiare nel corso degli ultimi due mesi, ad eccezione di due inquilini della casa di Cinecittà, tra cui Gianmarco Onestini. A rimarcare la clamorosa mancanza è stato l’ex tronista di “Uomini e Donne” e fratello di Gianmarco, Luca Onestini, che ha detto la sua su Instagram.

Unica sorpresa ricevuta da Gianmarco in questo lungo tempo di permanenza nella casa di Cinecittà è quella fatta da Ivana Icardi che, dopo la sua eliminazione, ha voluto dichiarsi a Onestini, che l’ha gentilmente rifiutata. Subito dopo l’ultima puntata del reality, mentre Gianmarco si sfogava con Michael Terlizzi, Luca affidava le sue parole ai social.

Con veemenza Luca Onestini ha detto: “Gianmarco ha ragione ad essere deluso e arrabbiato. È normale. Il programma è iniziato da due mesi e solo due persone non hanno ricevuto una sorpresa… perché? Boh! C’è qualcuno che ne ha ricevute così tante, che a momenti chiamavano anche le vicine di casa. Quindi è una domanda alla quale non so rispondere, dovete farla agli autori e a chi gestisce il programma. Non siamo noi famiglia che non siamo andati, ci mancherebbe!“.

Onestini ha poi precisato che a decidere questi interventi sono altre persone, dunque invita i fan a chiedere alla produzione del programma il motivo di tale palese disparità tra concorrenti. Gianmarco è più giovane degli altri, ed anche se apparentemente è forte, ha bisogno come gli altri concorrenti di sostegno psicologico da parte di un familiare o amico.