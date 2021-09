Luca Onestini, accuse pesanti contro Ivana Mrazova e siparietto hot a "Secret Story"

Luca Onestini ha iniziato la sua carriera televisiva nel programma di Maria De Filippi, “Uomini e Donne” dove ha conosciuto Soleil Sorgé e con lei ha deciso di uscire dal programma. La loro storia è finita con l’entrata nella Casa del “Grande Fratello Vip” quando Onestini ha incontrato Ivana Mrazova e lì è scoppiato l’amore e la passione tra i due.

Anche questa relazione si è conclusa e ora l’ex gieffino ha voluto rilasciare delle dichiarazioni proprio su Ivana, spiegando i motivi che li hanno portati alla rottura, lo fa davanti alle telecamere di “Secret Story“, il reality spagnolo in cui è attualmente impegnato e che assomiglia molto al nostro “Grande Fratello“, infatti i concorrenti sono ripresi 24 h su 24 e ognuno di loro nasconde un segreto.

Le parole di Luca Onestini

In pratica Onestini racconta ai suoi compagni di viaggio di essere stato lasciato da Ivana che negli ultimi tempi lo accusava di essere egoista e di non tenere alla loro storia: “A lei non piaceva che io imparassi lo spagnolo. Proprio non le piaceva. Perché? Il motivo è che temeva che potessi fare delle cose qui in Spagna. Non è facile quando costruisci una storia con una persona che fa il tuo stesso lavoro. Spesso ci sono delle gelosia e in amore non può esserci gelosia di questo tipo”.

Continua spiegando che la modella ceca lo accusava in continuazione di non essere presente e per questo si sentiva trascurata da lui: “Non parli con me, non stiamo insieme e tu studi”. Dal canto suo Onestini si difende spiegando che l’impegno nello studio lo metteva per poter garantire un futuro sereno sia per lui che per Ivana e una loro eventuale famiglia.

Ma stando alle sue dichiarazioni, sembra che la Mrazova non accettasse queste sue spiegazioni: “Chiaro che mi piacerebbe di più uscire con te (con Ivana, ndr), bere, andare al mare con una birra in mano o a fare un aperitivo con l’Aperol Spritz, ma studiavo per noi” si difendeva così l’ex tronista, ma stando alle sue dichiarazioni, non è bastato per salvare il loro rapporto.

A parte questo sfogo, Onestini si sta godendo la sua esperienza nel reality e ha regalato ai telespettatori un siparietto alquanto piccante. In pratica Luca, come riportato dal sito Biccy.it, ha mostrato il suo lato b abbassandosi i boxer che indossava, mostrando senza pudore le sue toniche chapette. Momento che sicuramente sarà stato molto apprezzato dai suoi fan spagnoli, e non solo.