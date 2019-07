Luca Laurenti paparazzato al mare, sfoggia un fisico mozzafiato

Da sempre è stato una spalla insostituibile del noto conduttore Paolo Bonolis, con il quale lavora in coppia da anni. Infatti Luca Laurenti, insieme anche alla bravura di Bonolis, ha saputo esprimere il suo vero talento per la comicità e per il canto, si è dimostrato insomma un vero showman. Il sodalizio stretto con Bonolis ha saputo fin da subito convincere il pubblico, con una comicità semplice e mai volgare, quasi genuina.

Luca Laurenti, infatti, è considerato un comico a tutto tondo, che ha saputo ben tenere testa alle indubbie capacità di conduzione dell’amico e collega Paolo Bonolis. I due si sono cimentanti in tantissimi programmi insieme, sempre usando la stessa comicità, la stessa alchimia che li lega ormai da anni, che a quanto pare funziona e convince il pubblico da casa e non solo.

Da “Avanti un altro” a “Ciao Darwin“, Luca Laurenti ha costruito un vero e proprio personaggio, quello goliardico, a volte sprovveduto, che viene riportato sulla retta via da Bonolis, che invece interpreta il personaggio del sapiente, del saggio; insomma una vera coppia lavorativa vincente.

Si è sempre abituati ovviamente a vedere Laurenti vestito, ma questa estate il suo fisico ha davvero fatto notizia; Laurenti, durante una giornata trascorsa al mare, sfoggia il suo fisico a dir poco statuario, con tanto di addominali. Inoltre lo showman indossa addirittura un perizoma da spiaggia, mostrando con tanta fierezza la sua muscolatura; ovviamente le foto hanno fatto subito notizia, destando grande sorpresa da parte di molti fan, che non si aspettavano che il comico avesse un fisico così ben definito.

Il rapporto con la moglie Raffaella

Si è abituati a vederlo sempre con la battuta pronta, sempre in grado di far ridere e mettere allegria insieme a Bonolis, ma in realtà in passato Luca Larenti ha anche sofferto di depressione e ad oggi appare guarito solo grazie al forte sostegno da parte della moglie Raffaella Ferrari. Luca è sposato da anni con la moglie ed hanno anche un figlio insieme; col tempo i due hanno costruito un rapporto bellissimo ed intenso.

Lo stesso Laurenti, infatti, durante un’intervista racconta qualcosa della moglie: “È stato Bonolis a presentarmi Raffaella Ferrari, la donna della mia vita che ho sposato nel 1994 e da cui ho avuto, tre anni dopo, mio figlio Andrea. Con Raffaella me so’ risolto. Mi ha fatto uscire da ‘na mezza depressione, mi ha dato l’equilibrio. Lei è l’elemento quadrato, terreno della coppia“.