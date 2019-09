Luca Laurenti appare visibilmente dimagrito e sciupato: il grande cambiamento del presentatore

Fin dai suoi primi esordi ha sempre fatto coppia con il collega ed amico Paolo Bonolis; Luca Laurenti infatti ha tanti anni di tv alle spalle, tanta esperienza e soprattutto tanto professionalità. Insieme a Bonolis hanno saputo sempre cavalcare l’onda del successo, e della popolarità, grazie anche alla loro alchimia che hanno creato negli anni.

Numerosi sono stati i programmi tv, tutti targati Mediaset, dove è stato possibile osservare la coppia di presentatori: “Chi ha incastrato Peter Pan“, “Ciao Darwin“, fino ad arrivare all’attuale “Avanti un altro“, quest’ultimo appare un programma tutt’ora in palinsesto, ed a breve sarà possibile rivederlo in onda, sempre sulla rete Mediaset.

Molti fan di Laurenti seguono appassionati lo svolgersi della quotidianità del presentatore comico; pare che di recente Laurenti abbia pubblicato una “IG stories” sul noto social network “Instagram” dove viene immortalato insieme ad un amica di vecchia data. In molti hanno riconosciuto la donna in questione, Susanna Messaggio, ex attrice che ad oggi lavora nel mondo della comunicazione.

Ma a destare sospetti e preoccupazioni da parte dei fans è stato un ulteriore particolare, oltre all’identità della ragazza in foto: pare infatti, che dalla foto, Luca Laurenti appaia visibilmente deperito e sciupato. Ovviamente la cosa appare del tutto strana se si pensa che solo fino a poche settimane fa, lo stesso Laurenti è stato paparazzato dai fotografi delle riviste gossip, in completo nudo integrale, in compagnia di sua moglie, ed in quelle foto il presentatore sfoggiava un fisico scultorio, degno di un palestrato.

Nei precedenti scatti rubati nei momenti di relax di Laurenti, mostrava addirittura addominali e lato B non indifferente. Se comparate le foto di qualche tempo fa con quelle di adesso, si nota una differenza di corporatura davvero marcata. In molti si sono chiesti come sia accaduto tale cambio di fisicità in così poco tempo, ma con ogni probabilità, Laurenti pare che abbia semplicemente smesso di allenarsi durante tutto il mese di Agosto, e questo ovviamente ha comportato la perdita totale della tonicità muscolare, acquisita sicuramente con tanta fatica.