Luca Dorigo attacca gli autori de "L’isola dei famosi": "Non mi chiamano perché non saprebbero mettermi in difficoltà"

Luca Dorigo è stato uno dei tronisti di “Uomini e Donne“. Il disc jockey ha partecipato all’edizione del 2005 della trasmissione condotta da Maria De Filippi e questa sua esperienza lo ha portato ad avere successo, tanto che l’anno dopo, non riuscendo a trovare la donna dei suoi sogni, ritorna nuovamente negli studi di Canale 5.

Dopo due anni sulla cresta dell’onda, Luca Dorigo si concentra sulla sua passione: la musica. Infatti, approfittando del suo periodo di successo, inizia a girare nei locali più importanti d’Italia, non abbandonando mai il mondo della televisione dal momento che partecipa in quegli anni a “Quelli che il calcio”, “Un due tre… stalla!” e “Reality Game” e recitando in un paio di film.

L’ex tronista parla de “L’isola dei famosi”

Come riportato dal sito “Biccy” Luca Dorigo in questi giorni ha rilasciato una intervista al settimanale “Nuovo” diretto da Riccardo Signoretti. In questa circostanza parla del suo passato televisivo, ammettendo che ritornerebbe molto volentieri sul piccolo schermo per partecipare a un reality, in particolar modo a “L’isola dei famosi”.

Su questo argomento ha voluto lanciare una frecciatina agli autori, rivelando di essere stato molto vicino in passato a sbarcare in Honduras: “Due anni fa dovevo entrare a L’Isola dei Famosi al posto del fratello di Belen, Jeremias Rodriguez che si era rotto una mano ma alla fine hanno fatto carte false, per modo di dire e alla fine è partito con la mano rotta. Come mai? Io ho una sorella bellissima però ha una bambina e vive qui in paese. Ok direi che ci siamo capiti”.

Secondo lui non viene chiamato per un motivo ben preciso: “Come mai non mi chiamano? Penso che non saprebbero come mettermi in difficoltà“. In passato Luca Dorigo si è candidato anche per partecipare al “Grande Fratello” ove, come riporta “Novella 2000”, avrebbe sostenuto il provino senza però convincere gli autori.