Luca Dirisio attacca Barbara D’Urso e Marco Carta

La vicenda di Marco Carta ha fatto molto discutere in queste settimanle. Il cantante è stato accusato di aver rubato varie t-shirt a “La Rinascente” ubicato a Milano da un valore di circa 1.200 euro. Il giudice non ha convalidato l’arresto per il cantante, che però è ancora accusato di furto. La prima sentenza viene fissata per il mese di settembre.

Marco Carta però, intervistato da Barbara D’Urso nella trasmissione “Live – Non è la D’Urso“, ha deciso di respingere ogni tipo di accusa sul proprio conto, ribadendo di non essere un ladro. Un’ospitata che sembra però aver adirato molto il cantante Luca Dirisio, e su Instagram decide di attaccare Barbara D’Urso e Marco Carta.

Le parole di Luca Dirisio su Marco Carta e Barbara D’Urso

L’autore di “Calma e sangue freddo” rivela: “Cultura e giornalismo! Anche se ti fosse successo qualcosa, ma vai in tv per raccontare ste cose alla D’Urso? Come fosse la corte suprema! Booooooooo!”.

Gli attacchi però non terminano qui poiché in seguito Luca Dirisio aggiunge: “Ma risolviti i ca..i tuoi coi tuoi avvocati, managers e discografici! Sarà che siamo diversi ma io ‘ste trovate le schifo! Schifo sia Cip sia Ciop! SPARITE!!! PAGLIACCI!!!!!!!!!! Tanto domani mattina questo post sarà oscurato… Volete vedere???”. Il post, che ha raggiunto più di 1500 like ed i 300 commenti, al momento si ritrova ancora sul profilo del cantante.

Ed i commenti sotto a questo post da parte degli utenti sono variegati. Alcuni accusano Luca Dirisio di aver creato questo post solamente per far ritornare a parlare di lui, mentre altri gli danno ragione, definendo la trasmissione “trash”.

Il cantante però non sembra aver apprezzato molto quello che avrebbe letto, dichiarando che alcuni utenti passano i loro pomeriggi a sparare sciocchezze sui social network.