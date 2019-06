Luca Capuano, le parole su Instagram: "Il primo giorno su un un nuovo set è sempre un’emozione forte"

Luca Capuano sulla pagina di Instagram tiene aggiornati i fan e ha avuto modo di spiegare quanto sia legato al cast di Un posto al sole. Queste sono le parole dell’attore: “Faccio questo lavoro da 20 anni, eppure il primo giorno su un nuovo set è sempre un’emozione forte”.

L’interprete ha proseguito attraverso queste dichiarazioni: “Grazie al cast di Upas e a tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni”. Capuano ha instaurato un legame speciale con i colleghi di “Un posto al sole” e ha rivelato di essere legato da una vecchia amicizia al collega Patrizio Rispo.

L’interpretazione dell’avvocato Leone all’interno della soap opera di Rai tre

Si tratta della prima volta che Luca Capuano veste i panni dell’avvocato ma il napoletano vanta una lunga esperienza lavorativa. In questa stagione televisiva l’interprete ha avuto modo di mettersi a confronto con il ruolo del produttore discografico Sandro Recalcati all’interno della soap opera Il paradiso delle signore. La storia di Sandro e Tina ha incuriosito il pubblico che ha seguito con attenzione questa vicenda caratterizzata da molti ostacoli per via della contrarietà di Agnese di fronte alla scelta della figlia.

Non sono mancati i commenti dei fan che hanno sottolineato la voglia di assistere alla quarta stagione de Il paradiso delle signore chiedendo all’attore se siano iniziate le riprese. C’è stato modo di fare un paragone tra i personaggi di Tina e Beatrice che hanno due caratteri differenti.

I fan hanno specificato che, mentre la Lucenti è una donna calcolatrice interessata a stare al fianco di un uomo potente, il personaggio di Tina si distingue per essere vero e pimpante. Sono arrivati altri messaggi nei confronti di Luca Capuano a sottolineare l’umiltà dell’attore definito un vero professionista. In questi giorni sulla pagina di Instagram, l’attore partenopeo ha pubblicato una foto in compagnia dei figli ed è arrivato il commento di Patrizio Rispo: “Cuccioli”.