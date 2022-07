Luca Calvani fa outing su Instagram, chi è il compagno del giudice di Cortesie per gli ospiti

Ascolta questo articolo

Nell’ultimo giorno del Pride Month, il mese nel quale si celebra a livello mondiale l’orgoglio LGBT+, un volto noto della televisione italiana ha fatto outing, postando online una immagine con il suo partner. Si tratta dell’attore Luca Calvani, che ha celebrato su Instagram l’amore che lo unisce al compagno, pubblicando una immagine che li ritrae insieme sulle colline toscane.

“Il tempo si ferma e vedo solo la luce. Noi“, scrive nella caption l’attore pratese, pubblicando uno scatto che lo ritrae di spalle mano nella mano con Alessandro Franchini seduti fianco a fianco su due sedie di legno insieme al loro cane, un piccolo bassotto. La foto è stata scattata in un casale gestito dalla coppia, il resort “Le Gusciane”a Camaiore in provincia di Lucca, dove i due vivono a stretto contatto con la natura.

Uno degli hashtag che accompagna l’immagine da un indizio circa la durata della relazione tra i due. #2196days scrive infatti Calvani nel post, corrispondenti a poco più di sei anni, vissuti fino ad ora nella più totale riservatezza. Franchini è un imprenditore toscano nato a Viareggio, con un passato di promessa del calcio e personal trainer di bodyweight.

Alessandro è un volto molto noto del piccolo schermo. Il 48enne, dopo diversi piccoli ruoli in film e serie di spicco come “Sex & The City”, “Le fate ignoranti” e “Distretto di Polizia”, fu nella stagione 2004/2005 uno dei tronisti di “Uomini e Donne”, noto programma condotto da Maria De Filippi. Nel 2006 vinse invece la quarta edizione de “L’isola dei famosi”

Nel 2020 e 2021, parallelamente al continuo della sua carriera come attore, ha lavorato come inviato di “Ogni Mattina” condotto da Adriana Volpe. Dal 2022 è invece diventato uno dei giudici di “Cortesie per gli ospiti” al fianco dei giudici storici dello show, Csaba dalla Zorza e Roberto Valbuzzi.