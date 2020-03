Luca Argentero ricorda la sua partecipazione al GF e commenta l’edizione attuale

Luca Argentero è un importante attore italiano diventato famoso per aver partecipato alla terza edizione del reality show in onda su Canale 5 “Grande Fratello” condotto dalla presentatrice televisiva Barbara D’Urso. Luca è arrivato in finale classificandosi terzo, l’edizione è stata infatti vinta dalla vulcanica Floriana Secondi e al secondo posto si è classificata la modella statunitense Victoria Pennington.

Subito dopo la partecipazione al reality show, Luca è stato chiamato a svolgere un provino come attore per la fiction “Carabinieri“. Da lì la sua carriera come attore è definitivamente decollata. Ha interpretato infatti numerosi importanti ruoli sia per serie televisive che per pellicole cinematografiche, tra cui “Figli unici” e “Brave ragazze”.

Al settimanale “Oggi” il bell’attore ha raccontato alcuni ricordi legati alla sua esperienza televisiva come concorrente del reality show ed ha rivelato come si sia molto divertito durante quell’esperienza e che si ritiene consapevole del fatto che il suo successo sia nato tutto da lì. Ha inoltre confidato come all’interno della casa più spiata d’Italia non ci fosse nessun copione da seguire, anche perchè nessuno sarebbe stato in grado di recitare per oltre tre mesi.

Riguardo alle attuali edizioni del programma televisivo, che coinvolgono volti del mondo dello spettacolo e vip, Luca non si è detto molto convinto. Durante la sua edizione infatti i concorrenti erano ragazzi qualsiasi, tutti molto diversi l’uno dall’altro e senza nessun agente diretto.

I vip sono, invece, a suo avviso persone abituate a stare di fronte alle telecamere e proprio per questo motivo ogni cosa rischia di diventare uno spettacolo e perdere di autenticità. Queste le sue parole in merito: “La definizione di Vip oggi indica delle persone abituate alle telecamere e dunque tutto diventa spettacolo. Sicuramente rispettabile, ma non paragonabile a ciò che facevamo noi“.