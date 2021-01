Luca Argentero e la foto sexy di Cristina Marino: è bufera su Instagram

Luca Argentero e Cristina Marino sono indubbiamente una delle coppie più belle dello show-biz nostrano. Attore amatissimo lui, sexy modella e attrice dalla faccia d’angelo lei, i due sono diventati da poco genitori della piccola Nina. In cantiere ci sono anche le nozze, rimandate a data da destinarsi, ovvero – come per centinaia di altre coppie – a quanto la pandemia sarà finita.

Poco fa, sul suo profilo Instagram, Luca Argentero ha pubblicato una foto che ha destato non poco polemiche e che ritrae proprio la sua Cristina. Lo scatto risale allo scorso week-end, quando la coppia si è concessa una romantica passeggiata a Città della Pieve, un caratteristico borgo non lontano dalla loro residenza, una splendida villa immersa nel verde delle colline umbre.

Luca Argento pubblica una foto sexy della compagna e scatena un mare di polemiche

Nella foto si vede Cristina Marino immortalata di spalle mentre si inoltra nel famoso e strettissimo “Vicolo Bacialedonne”. L’attrice indossa un abito corto e attillato, che mette ben in vista le sue forme e che esalta la perfezione della sua silhouette. Complice la giovane età, infatti, dopo la gravidanza la Marino ha riacquistato immediatamente la sua invidiabile forma fisica, e Luca non ha occhi che per lei.

Come accade spesso, il post con la foto in questone ha collezionato centinaia di like e numerosi commenti entusiastici, con complimenti e congratulazioni per la nascita di Nina, ma non solo. Purtroppo, come accade altrettanto spesso, sono montate anche le polemiche di chi ha ritenuto lo scatto decisamente volgare.

Questo perché il vestito di Cristina, color carne, complice la luce può dare l’illusione ottica della nudità; al contempo, la stoffa aderisce perfettamente al corpo, accentuando l’illusione. Ma si tratta appunto di questo: di un’illusione, perché guardando bene la Marino è vestita ed è semplicemente molto seducente. Ma sul web è scoppiato lo stesso il putiferio, e c’è addirittura chi ha accusato Argentero di mancare di rispetto alla sua donna.