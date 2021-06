Luca Argentero e Cristina Marino: viaggio di nozze in Italia

Luca Argentero e Cristina Marino hanno da poco detto “Si“, consacrando la loro unione sabato 5 giugno a Città della Pieve; ad ufficializzare il matrimonio, rimasto segreto fino all’ultimo momento, sarebbe stato il Sindaco della cittadina umbra, Fausto Risini. A pochi giorni dalla cerimonia, i neosposi, avrebbero deciso di dedicare qualche giorno per sè, senza la figlia Nina Speranza; la luna di miele si starebbe svolgendo in uno dei luoghi più suggestivi d’Italia: la Costiera Amalfitana.

Il fascinoso quarantatreenne e la bionda trentenne, stando a quanto si apprende dai rispettivi profili social, si starebbero rigenerando a Capri, magari in attesa di un viaggio verso una meta più lontana, non appena l’emergenza sanitaria dettata dal Covid-19 si sarà attenuata. Mentre sul territorio italiano ci si può spostare in maniera libera, infatti, Luca e Cristina pubblicano su Instagram una foto della Costiera con le loro mani, e le fedi, in primo piano.

A raccontare meglio questa luna di miele tutta italiana sarebbe la modella che, tramite i suoi seguitissimi profili sui social principali, mostra i panorami di Capri, Sorrento e le gite sulla Costa d’Amalfi. Non mancano nemmeno i paesaggi di Positano e dei Faraglioni che, stando alla parola della stessa Marino, regalano sempre grandi emozioni; i due, inoltre, avrebbero mangiato a La Fontelina: esclusivo beach club proprio accanto ai famosissimi picchi rocciosi.

Cristina, oltre ad essere una modella e attrice di successo, è anche imprenditrice del suo marchio BeFancyFit, che si occupa di fitness e benessere. Su Instagram ha anche pubblicato uno scatto che la vede protagonista con un bikini bianco, a sottolineare la sua splendida forma fisica ad un anno dal parto della sua prima figlia.

Insomma, il matrimonio sembra essere partito davvero con il piede giusto: un ottimo inizio per una relazione già solida e matura. “Amore mio meraviglioso“: sono queste le parole che Cristina Marino avrebbe utilizzato per commentare gli scatti che Argentero ha condiviso sul suo profilo Instagram.