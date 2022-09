Luca Argentero e Cristina Marino in dolce attesa: la coppia aspetta il secondo figlio

Ascolta questo articolo

Quello attuale è un periodo d’oro per l’attore Luca Argentero, il quale – dopo il grande successo ottenuto con la fiction Doc – Nelle tue mani – a ottobre debutterà su Canale 5 come conduttore di Striscia la Notizia, al fianco di Alessandro Siani.

Ma non è solo la sfera professionale a regalare grandi soddisfazioni all’attore: poco fa, infatti, Luca e la moglie Cristina Marino hanno annunciato tramite i loro profili social di essere in attesa del secondo figlio. I due, già genitori della piccola Nina, sono dunque ora in procinto di allargare la famiglia, con l’arrivo di un altro bebè.

Luca ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una foto di lui, Cristina e la piccola Nina al mare al tramonto a cui ha aggiunto la scritta “Io, te, Nina e una nuova luce… 4ofus”.

tanti sono stati i messaggi di congratulazioni e i commenti di felicitazioni per la lieta novella, giunti sia dai numerosi fan della coppia sia dai colleghi e da volti noti dello spettacolo, tra cui spicca sicuramente quello di Chiara Ferragni, la quale si è congratulata con la coppia lasciando un cuoricino rosso sotto alla foto.

Al momento la coppia non ha ancora annunciato il sesso del bebè in arrivo, ma molto presto Cristina e Luca potrebbero sorprendere tutti e condividere con i fan il nome e il sesso del piccolo.

Non tutti però hanno gioito della bella notizia, come per esempio l’ex concorrente del Grande Fratello Fedro Francioni, il quale alcuni mesi fa aveva attaccato duramente l’attore, definendolo un’opportunista e una grande delusione a livello umano: “Quando sento questo nome per me è come mettere il dito in una piaga. Io e lui eravamo praticamente fratelli, sia dentro che fuori la Casa. Abbiamo condiviso tantissime esperienze, abbiamo anche condiviso lo stesso appartamento. Poi col tempo si è rivelato diverso, un opportunista. Abbiamo litigato e non ci vediamo più. Per me lui è stato una grandissima delusione“.