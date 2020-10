Luca Argentero e Cristina Marino furiosi contro due settimanali: "Schifati e indignati"

Luca Argentero e Cristina Marino non hanno preso per niente bene la pubblicazione di alcune foto della figlia Nina su due noti settimanali, “Chi” e “Oggi“. I neo genitori della piccolina hanno mostrato tutta la loro rabbia attraverso il social Instagram spiegando che nessuno doveva arrogarsi il diritto di mostrare il volto della loro bimba.

Una scelta che spettava a loro – così come più volte precisato da entrambi – quella di decidere se e quando rendere pubblica l’immagine della piccola Nina. Invece le due testate hanno pubblicato le foto non coprendo totalmente il suo visino e questo ha scatenato la rabbia di Argentero e della Marino: “Ci tenevamo a condividere con voi un accaduto molto spiacevole che ci porta ad essere schifati e indignati. Parliamo del fatto che Nina ancora una volta è stata esposta pubblicamente, schiaffata sui giornali”.

Luca Argentero e Cristina Marino furiosi per le foto della loro bambina

Argentero riconosce che ci sono problemi ben più gravi di questo, ma comunque è stata un’imposizione che non avrebbero mai accettato: “Perché avevamo deciso di evitare a Nina un’esposizione pubblica” spiega l’attore. Della stessa opinione anche la sua futura moglie Cristina che affonda ancora di più la lama: “Ma soprattutto avevamo deciso di fare il ca**o che ci pare, ovvero ciò che secondo noi è giusto fare per nostra figlia”.

Precisa inoltre che i direttori delle riviste citate non sono informati in maniera corretta a livello giuridico, in quanto il viso di un minore deve essere non riconoscibile e non bastano “due pixellini“, così come invece è stato fatto sulle immagini della piccola. Sembra quindi che i due genitori abbiano intenzione di procedere per vie legali: “Si tratta di servizi non autorizzati, un piccolo furto“.

Infine, con grande sorpresa di tutti, mostrano loro stessi il viso della loro bimba e lo fanno nella speranza che la curiosità intorno a queste foto svanisca e che vengano vendute meno copie delle riviste: “Speriamo davvero che non accada più e forse condivideremo di più con voi per evitare che ci sia questa sorta di lucro” terminano così il loro sfogo, amareggiati e infastiditi.