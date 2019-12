Luca Argentero derubato in casa: lo sfogo e la disperazione per il Telegatto

L’attore Luca Argentero è stato derubato in casa. Almeno questo è quello che si evince dal suo ultimo tweet, pubblicato nella giornata dell’8 dicembre 2019. «I ladri che mi sono entrati in casa e mi hanno rubato il Telegatto meritano una giustizia karmica esemplare. Perché il Telegatto? Perché?» – Ha scritto l’apprezzato attore in preda alla “disperazione” per aver perso il prestigioso e ormai storico riconoscimento.

Diventato celebre grazie alla partecipazione al Grande Fratello nel 2003, l’affascinante attore italiano avrebbe concorso per il Telegatto nell’ultima edizione del premio (2008) per il film “Saturno Contro” di Ferzan Ozpetek, di cui era parte del cast e che fu candidato all’epoca come “Miglior film”.

Il tweet di Luca Argentero ha ricevuto numerose condivisioni e altrettanti commenti. “Topi di appartamento che rubano i telegatti?”, scrive un utente del web. “Se lo saranno portato via col Teletrasportino”, commenta un altro. E ancora: “C’è stato un errore e se lo sono ripreso”; “Erano invidiosi Luca!”; “Non disperare per il Telegatto, tu meriti l’oscar. E prima o poi lo avrai te lo dico io”. Insomma, davvero tanti i messaggi ironici, ma c’è anche chi si stringe vicino all’artista torinese.

Ma in casa di Luca Argentero sono entrati davvero i ladri? Qualcuno ipotizza che si tratti semplicemente di una trovata pubblicitaria alla Netflix o Amazon Prime Video. Sarà così? Nonostante lo sfogo in cui si augura ai presunti malviventi “giustizia cosmica”, i meno fiduciosi credono si tratti di una trovata promozionale; infatti è ancora abbastanza vivo il ricordo della trovata di marketing di Netflix che ha visto protagonista Emanuele Filiberto di Savoia.

Il nobile e personaggio tv, infatti, aveva annunciato fintamente il ritorno della famiglia reale in Italia in concomitanza con l’uscita della serie “The Crown”. Al momento non si conoscono altri elementi e l’attore non ha fatto ulteriori dichiarazioni in merito. Argentero sarebbe rincasato nella sua dimora e avrebbe constatato il furto, per poi scrivere il tweet.