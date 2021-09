Love is in the air, Kerem Bursin arriva in Italia: l’attore sarà ospite a Verissimo

Poche ore fa si è diffusa una notizia che farà felici i numerosi fan della soap turca Love is in the air, che vede come protagonisti Hande Ercel nei panni della bella Eda Yldiz e Kerem Bursin, nei panni dell’irresistibile architetto Serkan Bolat. I due – che nella serie devo fare i conti con una tormentata storia d’amore – sono una coppia anche nella vita reale e non mancano di condividere con i loro milioni di fan alcuni scatti che li ritraggono insieme.

Proprio oggi, Kerem è arrivato in Italia per prendere parte alla registrazione della prima puntata di Verissimo, che si terrà questo pomeriggio. Il programma, condotto da Silvia Toffanin, ha sempre dimostrato un certo interesse per l’attore turco e per la sua compagna, dedicando loro numerosi articoli volti ad aggiornare i fan sugli sviluppi della loro storia d’amore.

Kerem è arrivato in Italia accompagnato dalla sua manager Gunfer Gunaydin, ma senza Hande e stando alle voci circolate in queste ore il bell’attore alloggerà nello stesso hotel che ha ospitato anche il suo collega Can Yaman: l’Excelsior Gallia di Milano.

La puntata di Verissimo in cui sarà presente Kerem andrà in onda molto probabilmente il prossimo sabato 18 settembre o al più tardi domenica 19, dal momento che la trasmissione di Silvia Toffanin ha recentemente raddoppiato i suoi appuntamenti con il pubblico di Canale 5.

Il Bursin sarà protagonista di un’intervista e si sottoporrà alle domande di Silvia, che verteranno sui suoi progetti lavorativi, sul successo di Love is in the air, ma anche sul rapporto con Hande. I due però sono molto riservati e non amano parlare della loro vita privata: chissà se Silvia riuscirà nell’intento di estorcere al Bursin qualche confessione in più sulla storia d’amore con la collega.

Parlando di Love is in the air, in Turchia si è appena conclusa la seconda stagione della serie, mentre in Italia stanno andando in onda le puntate della prima stagione.