Louis Tomlinson rompe il silenzio dopo la morte della sorella Felicité

Lo scorso 13 Marzo Félicité, sorella minore di Louis Tomlinson, è stata trovata morta nel suo appartamento di Londra a causa di un attacco cardiaco. La tragedia è accaduta dopo soli due anni dalla perdita della madre del cantante, che si chiamava Johannah e che purtroppo nel dicembre dell’anno 2016 ha perso la sua battaglia contro la leucemia. La notizia della morte della giovane ragazza, appena diciottenne, è stata comunicata su Twitter da alcune delle più importanti testate giornalistiche inglesi e subito dopo la comunicazione ci sono stati tantissimi messaggi di condoglianze e manifestazioni d’affetto da parte di tutti i fans e non solo.

A poco più di un mese dalla scomparsa di sua sorella Felicité, Louis Tomlinson è tornato a parlare via social. L’ex cantante dei One Direction, dopo il periodo di lutto e di silenzio trascorso dolorosamente assieme al resto della sua famiglia, ha pubblicato un tweet per ringraziare i fans della vicinanza dimostratagli in questa tragica circostanza. Le parole di Tomlinson sono state: “Voglio solo ringraziarvi per tutte le parole d’amore che mi avete regalato nelle ultime due settimane. Adesso sono tornato in studio per registrare qualcosa che avevo scritto alcuni mesi fa“.

Sembra, quindi, che Louis Tomlinson sia pronto a mettersi di nuovo all’opera e a tornare al lavoro, anche se il cantante è ancora molto provato a causa della gravissima perdita familiare che ha subìto di recente. Una delle altre sorelle di Louis Tomlinson, Phoebe, ha scritto un post parlando di sua sorella Felicité, post nel quale ha espresso i suoi sentimenti in seguito alla sua perdita e attraverso le quali traspare il profondo dolore che ha provato e che prova ancora oggi.

Le sue dichiarazioni sono state: “Sono persa senza di te e il pensiero di non vederti più mi spaventa più di quanto tu possa pensare. Ti amerò per sempre e la mamma avrà sempre un posto nel nostro cuore fino al giorno in cui morirò. La mamma aveva bisogno di te e tu avevi disperatamente bisogno di lei. Prego che tu possa essere in un posto migliore adesso. Vola alto, mia splendida sorella“. Dalle tristi parole espresse dalla ragazza risulta evidente che il dolore per la perdita della sorella maggiore è davvero immenso. La sorella Lottie, invece, era stata la prima a rompere il silenzio dopo la morte di Félicité, esprimendo anche lei, sempre attraverso i social, i suoi sentimenti e il suo dolore per la perdita della sorella.

Per la famiglia Tomlinson è un dolore grandissimo che purtroppo si rinnova e che arriva a poco meno di tre anni di distanza da un altro grave lutto che sono stati costretti a subire. Come citato precedentemente, infatti, nel dicembre 2016 i fratelli persero la madre Johannah Deakin, morta a soli 43 anni dopo una lunga lotta contro una tremenda malattia, la leucemia. La donna ha avuto il suo primo figlio Louis da Troy Austin, ma l’ex cantante dei One Direction non ha alcun rapporto con il padre naturale e ha deciso quindi di assumere il cognome dal patrigno Mark Tomlinson. Insieme a quest’ultimo, la madre di Louis ha avuto i figli Charlotte, Félicité, e le gemelle Daisy e Phoebe, mentre dal suo ultimo marito, Daniel Deakin, sono nati i gemelli Doris ed Ernest.