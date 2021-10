Lory del Santo viva per miracolo: "Stava per ammazzarmi". L’orrore in carcere

Lory Del Santo sta promuovendo il suo ultimo libro autobiografico, uscito da poco nelle librerie e nel quale si possono leggere particolari inediti della vita – molto travagliata – della showgirl. Uno di questi episodi mai trapelati prima, riguarda il periodo in cui la Del Santo si trovava in carcere a Roma.

“Perché sono andata in galera? E’ stato un errore”, ha voluto precisare spiegando che è rimasta vittima di uno scambio di persona: “Non c’entravo nulla… è stato uno dei momenti più drammatici della mia vita” ricorda Lory con una certa angoscia per ciò che ha dovuto vivere dietro alle sbarre.

Lory Del Santo finisce in carcere: il racconto

La Del Santo, infatti, è stata aggredita da una detenuta che ha cercato di sottrargli la collanina, le ha stretto le mani al collo e per poco non è rimasta soffocata: “E’ stato assurdo…Ero innocente, sono rimasta dentro per 10 giorni e hanno anche tentato di uccidermi… Durante l’ora d’aria una detenuta mi ha stretto le mani al collo per avere la mia collanina…Mi stava soffocando, ho resistito…” è poi scappata nella sua cella e dopo quella aggressione ha cercato di isolarsi il più possibile e rimanere in disparte aspettando che la sua posizione venisse chiarita.

Nel 2018 la Del Santo ha preso parte al Grande Fratello Vip. La sua partecipazione ha fatto molto discutere, poco prima infatti Lory aveva dovuto affrontare il terrificante dolore per il suicidio del figlio, ma decise comunque di entrare nella Casa ed usarla come percorso terapeutico: “Mi ero chiusa in una tana, in una tomba. Essere costretti a parlare con altre persone davanti alle telecamere e cercare di essere normali con loro è una lotta, ma può essere una terapia”.

In questo momento Lory Del Santo sta vivendo un momento particolarmente felice accanto al suo compagno Marco Cucolo con il quale è fidanzata da otto anni: “Siamo fidanzati da otto anni e stiamo benissimo“, ha concluso in totale serenità.