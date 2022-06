Lory Del Santo svela una confessione di Marialaura De Vitis: "Ecco cosa mi ha detto senza telecamere…"

Ascolta questo articolo

Da quando è stata eliminata dall’Isola dei Famosi, Lory Del Santo ha rivelato ogni sorta di spoiler. Prima ha raccontato di come si è ammalata al ristorante di Briatore, poi ha raccontato di come Marco Cucolo fosse senza valigia al suo ritorno dall’Italia. Oggi, invece, ha aggiunto alla lista un’indiscrezione su Marialaura De Vitis che ha svelato in esclusiva ai colleghi di Isa&Chia. Lory del Santo rivela su Marialaura De Vitis, che all’inizio lei capì che tutti la accusavano di disonestà per il suo interesse per Ale. Lo pensava anche lei, perché quando entri e non conosci ancora una persona e strano che sei già innamorato. Ma umanamente le era stata vicina.

Capì di essere un minimo di aiuto per Marialaura, anche se preferiva votare per lei e non per Mercedesz perché aveva fatto il viaggio d’andata con lei. Però una volta eravamo vicino al fuoco e io le dissi: “Guarda, c’è Alessandro, sta facendo il bagno!” e lei mi dice: “Lui è lì da solo, senza telecamere… Senti, che ne dici se ci vado e dico ‘Dai Alessandro, questa storia fa bene anche a te. Capisci che fa bene allo show, quindi facciamolo fino in fondo. Dai, facciamo questa storia, non vedi che con Carmen hai praticamente fatto quello che volevi e invece puoi trovare qualcosa di nuovo con me?’. Quando me lo ha detto, le ho detto di non farlo.

Il motivo è che non lo conosceva bene. Forse l’ha detto a Carmen che poi si è scagliata su di lei perché fino a quel momento Carmen stava tranquilla. Era più un gioco televisivo. Le ho detto di aspettare e vedere se poteva persuaderlo con la seduzione, non così. Mi ha detto: “Grazie Lory, meno male che mi dai questo consiglio“. Pensò: ora glielo dico e così risolviamo il problema, perché se collabora, la storia è buona. Il figlio di Carmen Di Pietro non avrebbe mai sopportato questa “farsa” messa in scena, secondo Lory del Santo. No, l’avrebbe detto subito a sua madre e non avrebbe mai accettato di fare una cosa falsa perché era già indisposto nei suoi confronti. Finora era rimasto un gioco, se invece glielo avesse chiesto sarebbe diventata una cosa seria e lui non avrebbe mai accettato.

Sono stata l’unica persona che ha rispettato Carmen, negli ultimi tre mesi. Quando Marialaura è diventata una leader, non ha mai menzionato Carmen, quindi era meglio che si unisse al suo gruppo. Inoltre, lunedì sera ci sarà un confronto con Marco Cucolo. Ovviamente non ci siamo più visti, né ci siamo sentiti al telefono. La mia decisione dipenderà da quello che ha da dire. Comincerò col dire: “Cos’è che mi devi dire?”. La mia posizione è chiara, è stata un po’ distorta dagli opinionisti. Vladimir ha detto: “Hai sbagliato, non fai l’esame di coscienza?“. Tutte queste illazioni gratuite appesantiscono la situazione per andare contro di me. Se ho fatto qualcosa di sbagliato, potrebbe lasciarmi.

Se posso dire la mia, forse Lory Del Santo dovrebbe prendere con maggiore sportività la sua eliminazione dall’Isola dei Famosi. Quando Vladimir ha accusato Lory di avere una doppia faccia, è stato molto personale. Pertanto, Marco ha dovuto rispondere personalmente dicendo: “No, la conosco da quasi 10 anni e so com’è fatta”. Quando sbaglio, mi difendo. Ma se una persona deve confermare chi sono, mi aspetto che dica la verità.