Lory Del Santo si sente male al ristorante di Flavio Briatore: "Avevo dei fortissimi crampi allo stomaco e sudavo"

La showgirl Lory Del Santo, eliminata durante la scorsa diretta de “L’isola dei famosi“, è ritornata finalmente in Italia cercando di riprendersi la routine quotidiana. L’attrice quindi decide di togliersi uno sfizio andando a mangiare al ristorante di Flavio Briatore, il “Crazy Pizza“.

In una intervista esclusiva al sito “Biccy” però Lory ammette di essersi sentita male durante la cena: “Al Crazy Pizza i bagni sono al piano di sotto, ho sceso le scale e mi sono subito sentita male. C’era qualcosa che non andava, avevo dei fortissimi crampi allo stomaco e sudavo. Sudavo così tanto che ero tutta bagnata, come se fossi uscita dall’acqua. I miei amici mi hanno raggiunta e volevano chiamare l’ambulanza, ma per fortuna dopo aver un po’ vomitato mi sono sentita meglio“.

RIvela di essere stata in bagno per circa una mezz’ora, affermando come le altre persone avrebbero aspettato il loro turno: “È stato molto imbarazzante, ma stavo troppo male. La notte ho dormito col piumone invernale e solo ora mi sono un po’ ripresa”.

Ovviamente discolpa la qualità del cibo e Flavio Briatore dal suo problema fisica, sottolineando che molto probabilmente è stata l’abbuffata in generale la colpa di questo malessere: “Ho mangiato benissimo e ho anche bevuto due bicchieri di vino. Tutto molto buono. Non pensavo però che una pizza potesse farmi stare così male, non ero più abituata a mangiare così tanto. Ora sono terrificata all’idea di mangiare di nuovo perché non voglio stare così male. Dovrò mangiare poco ed evitare l’alcool”.

Proprio come rivelato da Lory Del Santo avrebbe perso durante la sua esperienza in Honduras ben 15 kg, la cifra più alta insieme a Edoardo Tavassi. Tra gli altri naufraghi troviamo Guendalina Tavassi che è dimagrita di 5 kg, Roberta Morise e Marco Cucolo 6 kg e Jeremias Rodriguez 12 kg.