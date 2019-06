Lory Del Santo, rivelazione choc: "Sono stata violentata e picchiata"

Lory Del Santo, dopo la sua avventura al Grande Fratello Vip e la tragedia al figlio minore Loren, ha rilasciato in questi giorni una lunga intervista ai microfoni de “I Lunatici”, il seguitissimo programma in onda su Rai Radio 2, dove ha fatto una rivelazione alquanto scioccante, che ha lasciato tutti basiti e senza parole.

La regista di “The Lady” infatti, senza tanti preamboli, ha raccontato un evento molto drammatico accaduto mentre si trovava in Gran Bretagna, ammettendo di essere stata purtroppo violentata. “Una sera a Londra ho incontrato l’amico di una mia amica, l’avevo conosciuto la sera precedente, lasciamo perdere, è andata a finire male, è stata una delle cose più drammatiche della mia vita. Gli uomini purtroppo sono molto maiali e un po’ violenti talvolta“, ha rivelato Lory.

La showgirl ha continuato il suo racconto sottolineando come lei stessa si fosse rifiutata di entrare nella sua stanza in hotel, ma l’uomo la convinse a salire con una scusa. Lory ha pensato che non avrebbe potuto mai succederle nulla, soprattutto in un albergo, ma purtroppo non è stato così: “Non mi ha fatto uscire dalla stanza tutta la notte”, ha aggiunto infatti la Del Santo.

Fortunatamente questo brutto incubo è stato successivamente accantonato grazie anche all’incontro con l’attuale commissario tecnico della nazionale italiana, Roberto Mancini, ad una festa a Torino, mentre quest’ultimo si trovava insieme a Gianluca Vialli. Lory Del Santo all’epoca abitava a Milano e non poteva tornare a casa perchè era troppo tardi e quindi Mancini ha cercato di sedurla, riuscendoci, tanto che ad oggi la stessa Lory ne conserva un bellissimo ricordo.

Purtroppo, però, non è la prima volta che Lory Del Santo rivela di essere stata violentata ed infatti, sempre a “I Lunatici”, in un’intervista del dicembre 2018, aveva rivelato di essere stata anche picchiata. Purtroppo temeva una vendetta da parte del suo violentatore e ha dunque preferito dimenticare quella pagina nera della sua vita.