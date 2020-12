Lory Del Santo rivela quante volte fa l’amore col baby-fidanzato: "Faccio il mio dovere"

Lory Del Santo torna a far parlare di sé: e lo fa con quello che le riesce meglio, ovvero il gossip e gli aneddoti riguardanti la sua vita privata. Una vita che non è mai stata noiosa e non lo è neanche ora che la soubrette ha compiuto 62 anni. Ma la Del Santo è una 62enne atipica, visto che ha un fidanzato che potrebbe esserle figlio: lui si chiama Marco Cucolo, ha 29 anni e sembra innamorato pazzo della sua compagna.

I due vivono insieme quasi dal primo giorno e Marco è stato vicino a Lory dopo la morte di suo figlio Loren, che viveva negli Stati Uniti e che due anni fa si è tolto la vita a causa di una grave malattia. Il ragazzo aveva appena 19 anni e la sua perdita ha devastato l’opinionista, che per mesi non è più andata in televisione. Un altro uomo sarebbe scappato, ma Cucolo è rimasto accanto a lei, consolandola come poteva.

Lory Del Santo parla della sua vita intima a “Un giorno da pecora”

A dispetto dell’età, insomma, la relazione tra Lory Del Santo e Marco Cucolo è solita e fondata sull’amore. Ma come vanno le cose a letto?, si chiedono in molti. Malignare sui rapporto tra una sessantenne e un trentenne è facile, ma a spazzare via le polemiche e le malelingue ci ha pensato la stessa Lory quando di recente è stata ospite a “Un giorno da pecora”, celebre programma radiofonico in onda su Rai Radio 1.

La soubrette si è lasciata andare a una confessione molto piccante, e dopo aver dichiarato di avere una vita sessuale molto attiva, ha svelato anche quante volte a settimana fa l’amore con Marco Cucolo. I loro rapporti intimi sono molto frequenti, soprattutto per volontà di lui, che non ne ha mai abbastanza. La Del Santo, infatti, ha ammesso che qualche volta ne farebbe a meno perché non sempre ne ha voglia. Tuttavia lo fa lo stesso, reputandolo una sorta di suo dovere.

“Facciamo l’amore, ma io spero sempre il meno possibile, non troppo spesso” ha rivelato a “Un giorno da pecora”. Ha poi dichiarato che la media si attesta attorno alle quattro volte a settimana. “Dite che non è poco? Faccio solo il mio dovere, perché è giusto tutto sommato…” ha conluso.