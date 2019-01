Lory Del Santo ricorda il figlio Loren a cinque mesi di distanza dalla sua morte

Lory Del Santo è stata sicuramente una delle protagoniste principali della terza edizione del Grande Fratello Vip 3 non solo per la sua popolarità ma soprattutto per essere entrata a far parte di un reality dopo il dolore forte per la perdita del figlio Loren. All’interno della casa di Cinecittà, in barba a chi credeva non ce la facesse, la regista di The Lady è riuscita a sconfiggere i suoi demoni portando anche un messaggio di speranza.

In questo periodo possiamo osservarla in tutta la sua bellezza come giudice in CR4 – La Repubblica delle Donne, il programma condotto da Piero Chiambretti ma, nelle ultime ore, Lory ha deciso di ritornare sul suo profilo Instagram ricordando il figlio Loren prematuramente scomparso ad agosto.

“Luglio 2018. Avevo dipinto una parete e Jordan si e’ sporcato il muso…” ha infatti commentato Lory nella didascalia che riprende un’immagine bellissima del figlio Loren con il suo cane Jordan. Un momento di vita privata vissuto tra una madre e un figlio durato forse troppo poco ma che Lory ha deciso ugualmente di condividere con i suoi tantissimi fan.

Inutile dire che in pochissimo tempo il profilo Instagram di Lory si è riempito immediatamente di like e commenti di solidarietà ma anche di complimenti per la loro beniamina che giorno dopo giorno sta cercando di andare avanti con la sua vita nonostante il dolore forte per la perdita dei figli Loren e Connor.

Solamente qualche giorno fa, la stessa aveva postato il suo nuovo look su Instagram quasi a rimarcare la sua voglia di rinascita “Io credo che noi siamo degli extraterrestri. Ci dimeniamo, odiamo, pur sapendo che i nostri giorni sono contati e dovremmo usarli solo per cercare di scovare la felicita’ per quanto piccola possa essere e ben nascosta” aveva infatti scritto la Del Santo.