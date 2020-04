Lory Del Santo parla dell’emergenza Covid: "Lasciateci liberi o impazziremo"

Lory Del Santo è tornata alla ribalta della cronaca per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista, dove ha rivelato come sta trascorrendo la quarantena imposta a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. L’ex gieffina nonostante stia vivendo questi giorni di isolamento forzato in tranquillità, avanza qualche perplessità sulle conseguenze psicologiche e sociali che si potrebbero avere se agli italiani fossero imposte nuove misure di contenimento sociale.

Lory non sembra soffrire molto per la quarantena, ma se questo dovesse durare ancora per molto, le cose sarebbero diverse: “Sono una solitaria, non uscirei mai, ma dopo così tanto tempo lasciateci liberi, mollateci“.L’ex vincitrice de L’Isola dei famosi azzarda anche un commento su quello che potrebbe essere lo scenario futuro e le conseguenze di questo periodo di isolamento forzato.

L’appello di Lory Del Santo

“Andrà a finire che dovranno costruire nuovi ospedali per le malattie mentali” – ha detto la showgirl, quindi ha aggiunto – “Si impazzisce, si diventa tipo dei randagi“. L’opinionista di “CR4 – La Repubblica delle donne” ( programma condotto da Piero Chiambretti, anche lui colpito insieme alla madre, poi deceduta, dal Covid-19) si domanda inoltre come sia possibile che stando tutti a casa per via della quarantena ci siano ancora nuovi contagi. Lory però non ha dubbi su una cosa, che ormai la misura è colma e gli italiani non possono più essere costretti a rimanere a casa: “Adesso è ora di liberare gli argini“.

Le preoccupazioni della Del Santo si concentrano al momento più sul post pandemia che sulla malattia stessa, dicendo che continuando così entrerà in guerra. La soluzione a tutto questo per la Del Santo non è uccidere l’economia, perché se lo stato fallisce ci sarà una ecatombe di morti. I timori di Lory però attengono ai problemi della vita quotidiana, come quello della ricrescita dei capelli, che l’ha portata a negare tutte le interviste video che le sono state chieste in questi giorni.

La convivenza con il suo fidanzato Marco Cucolo sembra andare avanti e senza grandi contrasti. Grazie al fatto che Lory vive in una casa molto grande, i contatti tra i due sono limitati e quando litigano, lui va a dormire in un’altra stanza. Poi Lory ha rivelato un particolare sul suo compagno, cioè quello che Marco ha paura di uscire. Il modello da fine febbraio non esce di casa, mentre è Lory ad occuparsi degli approvvigionamenti.