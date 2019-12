Lory Del Santo parla dell’amicizia tra uomo e donna: "Esiste solo se la donna è brutta"

Lory Del Santo è stata ospite dell’ultimo appuntamento della trasmissione radiofonica “I Lunatici” – condotta da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 00,30 alle 6 del mattino su Rai Radio 2 – dove tra le tante cose ha fatto alcune dichiarazioni circa l’amicizia tra uomo e donna, destinate a far discutere.

L’ex concorrente del Grande Fratello – la sua entrata nella Casa di Cinecittà a poche settimana dalla morte del figlio più giovane ha suscitato un ginepraio di polemiche – ha ricordato il dolore per la perdita del padre avvenuta quando ancora Lory era piccolissima, quindi ad occuparsi di lei e della sorella c’ha pensato la sua mamma.

Il rapporto tra un uomo e una donna

Lory Del Santo è rimasta orfana di padre all’età di tre anni, dunque di lui ricorda molto poco. Al contrario la showgirl ricorda benissimo la madre, con cui non ha mai avuto un rapporto idilliaco, di lei Lory dice: “Mia madre era un tipo lunatico, per lei esistevano solo mangiare, dormire e studiare. E lavorare. Lei era un tipo di poche parole in famiglia, mentre rideva con gli altri“.

Nel corso dell’intervista si è trattato anche il tema dell’amicizia tra uomo e donna, ed in tal senso l’ex compagna di Eric Clapton ha commentato manifestando i suoi dubbi sul fatto che possa effettivamente realizzarsi, e di come nella sua esperienza gli uomini che dichiaravano di esserle amici in relatà mentivano.

“L’amicizia tra uomo e donna esiste solo se la donna è piuttosto brutta” – prosegue la Del Santo che ha proseguito dicendo che secondo lei l’uomo aspetta il momento in cui la donna è più fragile, quindi ci prova. Le donne per Lory hanno un atteggiamento più dolce, anche se possono essere molto infide, visto che possono fregarti il fidanzato.

“La vita è una corsa ad ostacoli, altrimenti sarebbe una noia” afferma la showgirl, che non nega la paura per il futuro e dei possibili compromessi a cui dover soccombere per avere una situazione economica stabile. Tra i desideri dell’opinionista c’è anche quello di diventare nuovamente mamma, prendendo un bambino in affido.