Lory Del Santo, l’incubo di una notte: seviziata e abusata in un hotel

Lory Del Santo, durante un’intervista al programma “I Lunatici” condotto da Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini sulle frequenze di Radio 2, si è lasciata andare ad una confessione shock che ha dell’incredibile. La regista di “The Lady” ha rivelato di aver subito violenze e abusi durante una notte da incubo in un hotel.

Non aveva mai rivelato prima d’ora questo fatto doloroso che ha segnato in maniera indelebile quella notte che, ben presto per lei, si è trasformata in un vero e proprio film horror: “Sono stata picchiata e abusata per tutta la notte”, ha racconto la De Santo in un evidente stato di forte commozione.

Il racconto raccapricciante di Lory Del Santo

In molti si chiederanno chi sia il colpevole di così tanta violenza e Lory Del Santo afferma di aver conosciuto questa persona tramite ad alcune amiche che glielo hanno presentato: “C’eravamo conosciuti al ristorante, si rideva, si scherzava, tu pensi sempre che se una persona ti viene presentata da qualcuno che conosci sia una persona perbene. Lui mi disse che aveva dimenticato una cosa in hotel e mi invitò a salire“.

Da quel momento per lei iniziò un lungo e lento calvario che la condusse in un incubo fatto di dolore e umiliazione. La Del Santo ricorda nei minimi particolari quella notte e non vuole più tenerli solo per sé, così continua a raccontare: “L’incubo è durato tutta la notte, questa persona era pazza, mi ha picchiato, abusato, poi mi ha fatto fare il bagno con i petali di rose”, un racconto sconcertante che sembra uscito da una pellicola tipo “Arancia Meccanica”.

La Del Santo pensa che avrebbe potuto salvarsi – come lei stessa racconta – se il suo aguzzino si fosse addormentato e per un fortuito gioco del destino, accadde proprio questo: “Appena ho visto che dormiva sono scappata”, ma ecco il colpo di scena di ogni film horror che si rispetti.

Proprio mentre la De Santo poteva considerarsi salva, il torturatore si sveglia e la insegue: “Ma io sono scappata via verso l’uscita. Ho subito una violenza fisica e psicologica. I petali di rose, il profumo nell’acqua, era un pazzo: immaginavo di scendere e trovarmelo davanti come nei film“. Lory riuscì ad uscire dall’albergo e lasciarsi alle spalle questa brutta avventura, senza nemmeno denunciare l’uomo, ma solo cercando di dimenticare tutto.