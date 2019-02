Lory Del Santo, l’ex gieffina torna a parlare della morte del figlio: "Sono una moribonda che fa finta di star bene"

Lory Del Santo, la popolare showgirl, regista e fotografa, è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni shock fatte nel corso di una recente intervista al settimanale “DiPiù”, dove è tornata a parlare della prematura scomparsa del figlio Loren – avvenuta per cause non naturali – e dell’inevitabile dolore collegato ad un tale tipo di perdita.

La partecipazione della regista di “The Lady” all’ultima edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi “Grande Fratello Vip” a poche settimane dalla morte suicida del figlio aveva sollevato non poche polemiche, dividendo così non solo il pubblico televisivo ma anche l’opinione pubblica.

Lory Del Santo parla del dolore per la morte di Loren

L’ex compagna del musicista americano Eric Clapton – da cui Lory ha avuto un figlio, morto in tenera età per una caduta accidentale da un appartamento in un grattacielo di New York – sebbene apparentemente abbia reagito con molta forza e determinazione alla scomparsa del figlio, sotto sotto lotta contro questo terribile dolore, implacabile e acuto.

Dietro la maschera delle apperenze e della serenità quindi Lory vive ancora la sua disperazione, in tal senso le sue parole: “Il Grande Fratello Vip non mi è servito a dimenticare. Ora sono una moribonda che fa finta di stare bene” – quindi ha aggiunto – “Sono brava a mentire, è quello che mi salva. E allora mi armo di un sorriso smagliante, esco e faccio finta di vivere“.

Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, Lory è stata scelta come “ministra” per il programma di Piero Chiambretti “Cr4_La repubblica delle donne, dove ha commentato con sagacia, arguzia e dissacrazione i personaggi ed i fatti raccontati nel popolare salotto di Rete 4. Spenti i riflettori televisivi ed i clamori del gossip, Lory è tornata a confrontarsi con una realtà dolorosa che purtroppo la vita le ha riservato.