Lory Del Santo, il post su Instagram sorprende i fan: "L’importante è sapere che ancora possiamo ridere e scherzare"

Lory Del Santo, showgirl ed ex concorrente del reality show di Canale 5 “Grande Fratello Vip 3”, dopo le triste vicende che l’hanno recentemente colpita e l’uscita dalla casa più spiata d’Italia, è tornata a far parlare di sé per le sue parole pubblicate in un post sul suo profilo nel noto social network di condivisioni d’immagini Instagram, che stanno facendo molto dscutere.

L’ex fiamma del musicista Eric Clapton – da cui ha avuto il piccolo Conor, morto tragicamente in tenera età a causa di una fatale caduta da un grattacielo di New York – ha passato dei mesi molto intensi, caratterizzati dal dolore della perdita del figlio più piccolo, Loren, che si è suicidato a Los Angeles a causa delle conseguenze di una malattia cerebrale.

Il post di Lory sui social

La regista di “The Lady” sta rielaborando il lutto a modo suo, reagendo al dramma e attaccandosi alla vita forse più di prima, perchP non è chiudendosi in se stessi che si lenisce il dolore. Lory ci ha regalato tante perle di saggezza durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà, cosa che ha continuato a fare anche a “CR4- La Repubblica delle Donne”, il nuovo programma di Piero Chiambretti su Rete 4 dove la Del Santo fa la quinta “ministra”.

Dopo l’uscita dalla casa del “Grande Fratello Vip” la Del Santo è tornata anche sui social network, ed è proprio nei giorni scorsi che la showgirl ha pubblicato uno scatto che la ritrae in costume da bagno, in una località lontana dove può continuare a metabolizzare il lutto per la prematura perdita di Loren.

A corredo dell’immagine le parole dell’ex gieffina: “Si avvicina la fine dell’anno o l’inizio del nuovo anno? Perché qualcosa inizi qualcosa deve finire” – quindi aggiunge – “Abbiamo vissuto un anno in più o abbiamo un anno in meno da vivere” – quindi ha concluso scrivendo . “Io penso che l’importante sia poter pensare e sapere che ancora possiamo ridere e scherzare. Baci“.

Lory sorprende sempre per le sue riflessioni e per i suoi messaggi carichi di speranza e positività per il futuro, perché dobbiamo essere comunque grati di esserci, nonostante tutto e tutti. Un messaggio importante per chi sta attraversando come lei un periodo difficile e doloroso.