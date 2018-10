Lory Del Santo e il rapporto con il figlio Devin prima del GF Vip 3: "Ha preferito vivere il suo dolore da solo"

Nonostante sia passata ormai una settimana, non si placano le polemiche e le critiche inerenti l’entrata di Lory Del Santo al Grande Fratello Vip 3 dopo la prematura morte del figlio Loren avvenuta ad agosto. Molti infatti continuano a non approvare la scelta della regista di The Lady soprattutto nei confronti del figlio Devin rimasto solo dopo la morte del fratello.

A chiarire però la situazione ci ha pensato Marco Cucolo, fidanzato di Lory, che in questo periodo sta soffrendo moltissimo anche lui per la perdita del ragazzo considerato da lui appunto come un fratello minore. “Prima di decidere se entrare o meno nella Casa Lory ha parlato con Devin e gli ha anche offerto la sua disponibilità a stargli vicino: lui ha preferito vivere il suo dolore da solo”, ha detto infatti Marco al settimanale Nuovo Tv.

“Lory non ha paura che Devin si possa sentire abbandonato. Lui vive a Los Angeles, ha un amico che gli sta sempre vicino, non lo lascia un attimo. Lory è tranquilla per questo. Se Devin si fosse trovato in difficoltà, lei non sarebbe mai andata al GF Vip” ha dichiarato infatti Cucolo mettendo a tacere, forse, una volta per tutte le polemiche di questi giorni. Come ben sappiamo oltretutto sia Lory che il figlio Devin non si sono parlati per quasi un anno a causa di alcune incomprensioni mai rivelate.

Giustamente la morte di Loren li ha riavvicinati e ora sembrano avere un rapporto normale di madre e figlio. Devin, non pare avere nemmeno nessun rapporto con il padre, il produttore cinematografico Silvio Sardi che, in base a quanto riportato sempre dalla stessa Lory, non si è mai preoccupato di pensare economicamente al figlio visto che si è sempre dovuta occupare di tutto lei.

Marco sembra essere molto contento del comportamento di Lory all’interno della casa del Grande Fratello Vip ed è convinto che questa esperienza riuscirà ad aiutarla moltissimo soprattutto nell’elaborazione del lutto. La regista di The Lady, durante la puntata di ieri sera lunedì 8 ottobre 2018, ha ringraziato sia Ilary che i suoi coinquilini per averla accettata con i suoi pregi e i suoi difetti.