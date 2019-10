Lory Del Santo confessa: "Ho rischiato di morire, con me c’era Giancarlo Giannini"

La regista della serie “The lady” si confessa alle telecamere del famoso salotto del gossip “Mattino 5” in onda sulle reti Mediaset, condotto da Federica Panicucci. Ha raccontato infatti un aneddoto che in pochi conoscono e che in effetti ha lasciato basiti tutti gli ospiti in sala ed anche la presentatrice.

L’aneddoto in questione raccontato da Lory Del Santo, vede come protagonista la regista ed anche il famoso attore e doppiatore Giancarlo Giannini. Infatti la Del Santo afferma: “Ho rischiato la vita per non farmi fotografare“. La Del Santo qualche tempo fa era in auto insieme a Giannini e per cercare di sfuggire ai paparazzi, che certe volte sanno come essere invadenti, pare che i due abbiano rischiato di fare un incidente.

Più precisamente pare che alla guida della autovettura vi fosse proprio Giancarlo Giannini e che nel tentare di sfuggire agli sguardi indiscreti dei paparazzi, l’attore italiano ha corso ha tutta velocità lungo la strada. Ovviamente messa in questo modo la versione dei fatti, sembra proprio che all’epoca dell’accaduto tra l’attore Giannini e la Del Santo vi fosse una storia d’amore; infatti subito dopo Lory precisa subito non vi era nulla tra i due ma solo una semplice amicizia.

Poco dopo la Del Santo si rende conto forse di aver parlato un po’ troppo e che certe volte anche aneddoti simpatici possono trasformarsi in veri e propri scoop in mano al mondo del gossip; infatti afferma: “Non so se posso dirlo però credo di poterlo raccontare in fondo“. Non solo questo episodio ha caratterizzato la vita della donna, molti sono stati gli eventi sia fortunati ma anche sfortunati che hanno inciso molto sulla vita della Del Santo.

Le sono stati inoltre attribuiti molti presunti flirt, soprattutto di recente con l’ex tronista di “Uomini e Donne” Giovanni Conversano, che ovviamente la Del Santo ha prontamente smentito. Inoltre si vociferava in pubblico che Lory avesse tradito il suo compagno, Rocco Pietrantonio, con l’organizzatore di eventi, ma la Del Santo ancora una volta ha smentito clamorosamente queste illazioni.