Lory Del Santo boccia Barbara d’Urso e Pomeriggio Cinque: "Manca quel pizzico di pepe"

La musica è cambiata a Pomeriggio Cinque. Quest’anno il programma di Barbara d’Urso ha deciso di occuparsi, per imposizione di Pier Silvio Berlusconi, maggiormente di cronaca ed attualità, penalizzando in maniera consistente lo spazio del gossip e delle indiscrezioni sui protagonisti dei reality show.

Nelle ultime ore, però, Barbara d’Urso è tornata ad occuparsi del Grande Fratello Vip, forse per cercare di recuperare qualche punto di share in più, dal momento che gli ascolti della nuova stagione del contenitore di Canale 5 si stanno rilevando fallimentari. La rivoluzione ha scalfito la conduttrice che si è dovuta adattata ad un nuovo linguaggio lontano da quello usato nell’ultimo decennio nei suoi programmi condotti.

Meno sereni, invece, sono i Vip e le starlette che frequentavano la trasmissione in qualità di opinionisti. Da Biagio D’Anelli a Karina Cascella, tutti gli ospiti fissi del salotto della d’Urso sono stati sostituiti da giornalisti o da volti famosi ma con un profilo decisamente più alto e autorevole: Michele Cucuzza, Barbara Alberti, Maurizio Belpietro, Rita dalla Chiesa, Simona Branchetti, Alessandro Cecchi Paone.

La conduttrice non li chiama nemmeno opinionisti ma analisti perché seduti attorno ad un tavolo analizzato i fatti di cronaca e attualità, un po’ come accade già dallo scorso anno a La Vita in Diretta di Alberto Matano. Tra i tanti Vip che hanno perso la poltrona con il cambiamento di linea editoriale di Pomeriggio Cinque c’è anche Lory Del Santo. La showgirl, però, non si scompone più di tanto.

In una breve intervista rilasciata al noto settimanale NuovoTv ha dichiarato che è serena, perché se per un periodo appare di meno in televisione ha più tempo per dedicarsi ad altro. Non è per niente preoccupata, ha accettato la realtà e va avanti. Ha da poco finito di scrivere un libro che si intitola La felicità come Optional e che uscirà in libreria nei prossimi giorni.

L’ex compagna di Eric Clapton ha poi chiosato, commentando la rivoluzione del programma di Barbara d’Urso. La nuova versione del popolare talk show non la convince più tanto. “Manca quel pizzico di pepe” ha riferito, seguendo così le voci di chi ritiene che la trasmissione di Canale 5 abbia ormai perso quei tratti distintivi, che invece in passato tanto la caratterizzavano.

Insomma, per Lory Del Santo non c’è dubbio: occorre tornare al gossip che tanto piace ai telespettatori italiani.